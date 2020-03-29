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新北個人計程車行防疫酒精 31日首波限量開賣

最新更新：2020/03/29 10:53

（中央社記者葉臻新北29日電）新北市政府交通局31日起開放新北市個人計程車行司機購領消毒酒精，首波限量6000瓶，每車限購1瓶（新台幣75元），首波購買的運將還可獲贈1只100ml酒精噴霧瓶。

新北市交通局運輸管理科科長林詩欽表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情升溫，交通局透過交通部向台灣菸酒公司購買6000瓶600ml的75%防疫酒精，讓計程車司機做好自身及車輛的清潔消毒防疫措施。

林詩欽表示，由於個人計程車行司機並無雇主可提供酒精防疫，且為減輕個人計程車行司機為了買酒精疲於奔命，交通局31日起開放新北市個人計程車行司機購領消毒酒精。

考量酒精替代產品多且囤放酒精有一定危險性，因此首波限量販售6000瓶，售完為止；交通局將視販售情形及台酒公司產製時程再行公告下一波販賣訊息。

欲購買消毒酒精的新北市個人計程車行司機，請在平日的上午9時至下午5時依車籍登記的行政區，分別至新北市裁決處板橋、蘆洲、樹林、基隆辦公室及12個偏遠地區區公所購買，各購買點每日限量瓶數不同。

購買時得出示「個人計程車行行照正本」，可幫忙代購其他個人計程車行份數，代購必須出示被代購駕駛的行照正本，1車限購1瓶，輪替駕駛人不得購買。

除此之外，交通局也已依新北市計程車公會、車行及合作社業者所提的酒精需求量，向台灣菸酒公司訂購75%酒精，隸屬於合作社或車行的計程車司機，請逕洽所屬合作社或車行洽詢銷售資訊。（編輯：方沛清）1090329

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