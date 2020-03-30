海洋悲歌 瀕絕保育類江豚魂斷通霄岸際

海巡署中部分署第三岸巡隊30日表示，民眾在苗栗縣通霄精鹽廠後方岸際發現一隻死亡鯨豚，經中華鯨豚協會人員判定品種為瀕臨絕種保育類「江豚」，屍體由海巡協助協會人員帶回做後續調查研究。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供）中央社記者管瑞平傳真 109年3月30日

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗縣通霄鎮民眾在通霄精鹽廠後方岸際發現一隻死亡鯨豚，經海巡署中部分署通報中華鯨豚協會人員判定為瀕臨絕種保育類「江豚」，屍體無明顯外傷，由協會人員帶回做後續研究。

海巡署中部分署今天發布新聞表示，第三岸巡隊白沙屯安檢所昨天下午3時許，接獲民眾通報於通霄精鹽廠後方自行車道附近海岸，發現一隻死亡鯨豚，安檢所人員到場後，將死亡鯨豚照片傳送中華鯨豚協會辨識，判定品種為全球僅剩約1000隻的瀕臨絕種保育類「江豚」。

第三岸巡隊初步檢視死亡江豚無明顯外傷，部分表皮疑因日曬而脫落，測量長度約160公分、寬約45公分；由於中華鯨豚協會無法立即趕赴現場，岸巡隊出動多名人力，先將死亡江豚抬上岸移置新埔守望哨陰涼處，今天下午協會人員到場勘查江豚屍體，並運回台大進行後續調查研究。

第三岸巡隊指出，去年11月及今年1月曾分別在苗栗縣後龍及竹南海岸發現死亡江豚，這次魂斷通霄岸際為近4個月來第3起，呼籲民眾有遇到鯨豚擱淺的狀況，立即撥打118免費報案專線。（編輯：黃世雅）1090330