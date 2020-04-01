願祖靈與鬼魂和平相處 布農族以祈福取代驅鬼

（中央社記者盧太城台東縣1日電）台東縣南橫公路布農族利稻部落今天舉辦祈福儀式，希望祖靈和鬼魂庇佑南橫公路安全。過去傳統是將鬼魂趕下山，現在則以祈福取代，讓鬼魂和祖靈和平相處。

「快吃，這裡有足夠的飯、足夠的肉和足夠的酒，大家不用搶」布農族祭師胡金娘手中握著茅草，桌上擺著祭品和酒，告訴祖靈和南橫公路上的鬼魂，好好地享用肉和酒，以後大家和平相處，庇佑這條路平安。

利稻部落lavian（領導）邱安成、部落主席邱強永、利稻村長古金福、霧鹿村長古振英、海端代表古明良以及利稻部落長輩，今天在南橫公路利稻橋頭帶領村民舉辦祈福儀式，取代過去的「驅鬼」儀式。

古金福說，利稻部落從今年1月到3月發生車子翻覆、溺水、心肌梗塞、南橫公路多起車禍，造成3人死亡多人受傷，這是利稻部落1、20年來罕見，部落長輩認為應該和祖靈、鬼魂溝通。

古金福說，過去傳統南橫公路沿線每年在春夏交替之際，都會舉辦「驅鬼」，將山上的鬼魂趕下山，讓山上平靜，但是族人想想，山下也有住人，將鬼魂趕下山也不好，因此這個傳統已中斷3、40年了。

邱強永表示，過去每年都會舉辦「驅鬼」，將鬼魂從山上趕到霧鹿部落，霧鹿部落再接手將鬼魂趕到平地，讓族人這1年在山區活動都能平安。因今年部落不平靜，於是舉辦祈福儀式取代「驅鬼」，準備豐盛的肉和酒給祖靈和鬼魂享用，希望他們和平相處，一起保佑南橫公路平安。（編輯：陳俊碩）1090401