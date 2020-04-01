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毛孩子尿不出來 膀胱竟取出上百結石

最新更新：2020/04/01 16:11
新北市中和動物之家內一隻雪納瑞母犬有排尿困難情形，經獸醫觸診檢查認為膀胱有結石，採手術治療竟發現膀胱內部塞滿大小結石，經移除清點，最大的4顆結石約2公分，另外有許多小結石，合計取出達100多顆。（新北市動保處提供）中央社記者王鴻國傳真　109年4月1日
新北市中和動物之家內一隻雪納瑞母犬有排尿困難情形，經獸醫觸診檢查認為膀胱有結石，採手術治療竟發現膀胱內部塞滿大小結石，經移除清點，最大的4顆結石約2公分，另外有許多小結石，合計取出達100多顆。（新北市動保處提供）中央社記者王鴻國傳真　109年4月1日

（中央社記者王鴻國新北1日電）中和動物之家有隻雪納瑞母犬有排尿困難情形，日前因排不出尿而痛苦哀嚎，獸醫觸診認為是膀胱結石而塞住尿道口，經進行外科手術切開膀胱竟取出上百顆大小結石，令人咋舌。

新北市政府動物保護防疫處指出，這隻小型狗被稱呼為「黃二妹」，年約6到8歲間，當初是有人拾獲送到中和動物之家，其間，動保員照顧時常發現狗狗有排尿不順、血尿等狀況，但今年初出現因排不出來尿而痛苦哀嚎的情形。

經獸醫觸診檢查認為膀胱明顯有結石存在，於是進行手術治療，沒想到一切開膀胱時發現內部塞滿大小結石，經移除清點，最大的4顆結石約2公分，另外有許多小結石，合計取出結石達100多顆。

動保處表示，膀胱及尿道內結石都已完全清除後，「黃二妹」術後恢復正常，已可順利排尿，進而獲民眾認養而有溫暖的家。

動保處提醒飼主，若家中犬隻曾發生膀胱結石，通常是與泌尿道感染、飲食及生活習慣有關，復發率約30%到50%之間，餵飼時得花更多的心思，除了給予處方飼料外，還需要避免憋尿、增加飲水量及運動量，才能避免結石再發生。（編輯：方沛清）1090401

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