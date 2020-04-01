台南搭公車戴口罩 9日實施

（中央社記者張榮祥台南1日電）武漢肺炎持續升溫，台南市長黃偉哲今天宣布，台南市民9日搭公車必須戴口罩，16日起將嚴格執行，司機可拒絕沒有戴口罩的乘客搭乘；罰則部分將視中央有無相關規定。

黃偉哲指出，台南市今天起宣導搭公車戴口罩，9日口罩供應量提升後開始實施，再經1週宣導緩衝期，16日起嚴格執行。另外，台南市公車上也將配置酒精供乘客消毒，上車後先消毒，下車時再消毒一次。

對於今天中央防疫指揮中心提出的社交距離相關規定，黃偉哲呼籲一起相忍為防疫，落實防疫工作。他表示，新的集會規定，就是在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情越趨嚴峻前提下應運而生；前一階段是「戴口罩、勤洗手」，現在是「戴口罩、勤洗手、保持社交距離」，這是維持社會持續運行的必要防護措施。

另外，台南市政府衛生局也發布新聞稿表示，即日起台南市辦理集會活動必須遵守各項防護措施，若辦理「室內超過100人、室外超過500人」的公眾集會活動，建議全面停辦，降低社區感染風險。

活動主辦機關可依「台南市政府因應COVID-19（武漢肺炎）集會活動防護措施處理原則」，先對「能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間通風換氣情況」、「活動參加者之間的距離」、「活動期間參加者為固定位置或不固定位置」、「活動持續時間」、「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」等6項指標進行風險評估。

主辦單位若評估活動性質具較高風險，應延期或取消或改以其他方式辦理；如需辦理者，應擬訂防疫應變計畫。此外，活動報名將採實名制，管制相關出入口，入口處實施體溫監測及手部清潔，且保持室外社交距離至少1公尺、室內至少1.5公尺。（編輯：孫承武）1090401