基隆首例議員建議款投票決定 景觀復育排第一

（中央社記者王朝鈺基隆市1日電）基隆市議員陳薇仲革新議員建議款制度，在基隆首次將「議員建議款」570萬元交由民眾規劃並投票選出優先施作4項，今天開票結果出爐，四維里景觀復育獲得852票排序第一。

時代力量基隆市議員陳薇仲向中央社記者表示，「參與式預算」就是「由市民自主決定預算要如何使用，公部門審核後提案執行」，其中，最重要的精神為預算的使用由民眾提案也由民眾決定，讓公共預算回歸繳納稅金的市民。

陳薇仲說，民眾不一定是工程、公共行政或空間規畫專業，因此需搭配嚴謹流程設計，輔助以培力討論、確認民眾提案完整度的審議，因此這次活動流程依序為住民大會、提案審議、定案公展與全安樂區投票。

陳薇仲表示，4場住民大會已在去年底圓滿結束，共有60多名安樂區民眾參與凝聚出9個提案，並由她的辦公室、市政府及專業團體就「適法性」、「公共性」與「預算可行性」確認提案完整度後，通過7個提案進入公展投票的階段。

陳薇仲辦公室指出，這次包含網路和實體投票共有1217人參與，每張票須圈選4個提案，1189張有效票、28張無效票，投票結果晚間出爐，排序第一為「再現荷花海及螢火蟲─四維里景觀復育」（852票），其餘依序為「自己的公園自己蓋─安樂公園及四維公園總體檢」（841票）、「基隆第一座參與式示範公園─十全亭公園」（683票）和「國家新城景觀台、鐘萼木復育區改善」（665票）。

陳薇仲表示，約570萬元的市議員建議款將依票數多寡作為施作排序，使用她的建議款額度來執行，排序第一的四維里景觀復育、第3的十全亭公園會與現有計畫合作，或是待現有計畫完成後再進行的方式來執行，由於建議款屬市府預算，需遵守公務預算的流程會勘、發包和執行，相關預算將在今年底前完成。（編輯：戴光育）1090401