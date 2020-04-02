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嘉縣首例境外移入確診染疫 加州返台回老家隔離

最新更新：2020/04/02 08:32

（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）依據疾管署查詢系統顯示，嘉義縣今天出現首例武漢肺炎境外移入確診病例，嘉義縣衛生局代理局長趙紋華表示，個案從美國返台就回嘉義老家隔離，未與他人接觸。

嘉義縣衛生局表示，依據衛福部疾病管制署傳染病統計資料查詢系統顯示，嘉義縣今天出現首例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，有關確診案例相關資訊，需由中央流行疫情指揮中心統一公布。

趙紋華指出，目前可補充的是，個案為台北人，家人皆住台北，3月25日從美國加州返台後，便立即搭防疫租賃計程車回到嘉義老家進行隔離。老家為獨立房子，半徑25公尺內無鄰居，一個人居家檢疫，三餐自理，全程遵守規範並未與任何人接觸。

趙紋華表示，個案因喉嚨痛、嗅覺異常，3月30日到醫院採檢；衛生局收到確診通知後，立即請消防局派救護車送個案到醫院並進入隔離病房治療，個案是屬於境外移入，並無接觸其他人，民眾無須恐慌。

嘉義縣長翁章梁指出，居家檢疫及隔離的民眾，務必待在家中，有疑似症狀一定要聯繫衛生局，立即安排就醫，也籲請家人多給予關心及支持。（編輯：張銘坤）1090402

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