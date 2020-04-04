搭公車戴口罩 中市先柔性勸導不聽就開罰

（中央社記者郝雪卿台中4日電）因應武漢肺炎疫情，中央宣布民眾搭乘大眾運輸工具應戴口罩，台中市副市長黃國榮今天率隊前往台中轉運中心宣導時表示，目前台中市先採柔性勸導，勸導不聽才開罰。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心已宣布搭乘大眾運輸工具應戴口罩，勸導不聽可開罰新台幣3000元至1萬5000元。

黃國榮今天由台中市交通局長葉昭甫陪同前往台中轉運中心視察，了解清明連假期間交通疏運及各項防疫措施，他還上公車向乘客宣導新規定。

黃國榮指出，9日起中央口罩實名制升級後，成人口罩購買數量增為14天9片，兒童口罩增為14天10片，民眾才有足夠數量來確實遵守相關規定，因此，目前針對未戴口罩民眾採柔性勸導，司機將予以拒載，如勸導不聽者才會依規定開罰。

葉昭甫說，台中轉運中心目前有15條公車路線停靠，每日有近萬人次進出，因應清明連假湧現大量返鄉人潮，交通局已於1日凌晨進行台中轉運中心環境消毒，提供民眾安心乘車環境，另全市公車也落實每日消毒、司機出勤全程配戴口罩等，消毒檢核表同時張貼於車內明顯處，讓民眾安心搭乘。

對於中央推行搭大眾運輸應戴口罩，民眾多表支持，部分民眾反映「疫情嚴重，保護自己也保護別人，這樣的措施很好！」、「雖然戴口罩有點麻煩，但至少比較安心。」、「已經戴很久了，所以很支持，直接規定也可避免有些人不戴。」（編輯：黃世雅）1090404