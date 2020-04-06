提升防疫 竹市推動國中小新生網路報到

（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）武漢肺炎疫情延燒，新竹市政府今天宣布，今年國中、小新生報到多了網路報到選項，只要上網輸入學生基本資料，即可在家完成報到手續，避免多人群聚感染機會。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，今年國中、小合計有1萬多名新生將在4、5月份辦理入學，為了守護學校師生健康，市府於防疫工作超前部署，推動新生網路報到方式，讓所有學生及家長都能在家安心辦理新生入學。

新竹市政府教育處長黃錦能表示，今年總量管制的國小、國中新生報到日為4月11、18日，一般國中、小新生則在5月2日報到，以往家長會持新生入學通知單到各學區學校辦理入學手續，今年因疫情，以人群接觸最小化為原則，推出新生網路報到方案。

黃錦能指出，為便利家長辦理網路新生報到，特別將作業期程拉長，總量管制的國小為4月8日至11日，總量管制的國中為4月5日至8日，一般國中、小則於4月27日開放至5月8日，詳情可向各校詢問。

新竹國小校長張淑玲表示，學校站在防疫第一線，開學前就已做好準備，現在多了便利的新生網路報到方式，對學校師生、家長來說是一大福音，校方將全力配合宣導，讓家長不用出門，在家就可完成報到作業。（編輯：卞金峰）1090406