台中州廳戶外搭篷洽公 民眾擔心不利社交距離

台中市政府都發局7日表示，戶外洽公空氣較流通，可避免民眾至室內走動，台中州廳戶外洽公現場並藉由發號碼牌方式，管制容留人數，將持續宣導民眾配合，維持安全社交距離。（台中市議員林祈烽提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年4月7日

（中央社記者郝雪卿台中7日電）因應疫情台中市政府各辦公大樓設有聯合洽公專區，民眾反映台中州廳在戶外搭帳篷，空間狹窄不符社交距離，市府今天表示，現場是採取發號碼方式以管制容留人數，維持距離。

台中市政府基於防疫，4月起在市府各辦公大樓1樓通風處及台中州廳戶外設置聯合洽公區，減少公務員與民眾接觸機會，降低疫情風險，市府表示，實施至今，市民持肯定態度，配合度高。

台中市議員林祈烽今天接獲民眾陳情指出，台中州廳在戶外搭帳篷設洽公區，但帳篷空間狹窄，一堆人擠在帳篷內洽公，根本就沒有安全距離。

林祈烽認為，市府防疫的觀念正確，但實際作為真的有待改善，加上近來天氣不穩定，如果下雨，排隊的民眾會淋雨；若出大太陽，市民和公務員在戶外還要忍受高溫，市府應另找場地儘速改善，不要讓戶外帳篷辦公成為防疫破口。

陳情民眾向林祈烽表示，今天上午太陽很大，戶外又沒有遮蔭的地方，在等待洽公時，大家只好在外面曬太陽；還有公務員私下抱怨，在外面辦公雖然較安全，但外面蚊蟲多，有時還要抱著公文跑進又跑出，行政效率實在不好，希望洽公的民眾能多體諒，他們也很無奈。

台中市政府都發局表示，戶外洽公空氣較流通，可避免民眾至室內走動，洽公現場更藉由發號碼牌方式，管制容留人數，將持續宣導民眾配合，維持安全社交距離。至於戶外蚊蟲問題，已洽請環保局加強環境清潔，11日更將在州廳戶外區域展開全面消毒作業。（編輯：陳俊碩）1090407