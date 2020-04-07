助業者抗疫度難關 基隆市推減稅補貼

武漢肺炎疫情延燒，基隆市長林右昌（中）7日宣布，除調減娛樂稅外，飯店及旅館營業面積縮減或樓層停用部分，房屋稅率降為2%，並提供「安心關懷旅宿」業者補貼，協助業者度過低潮期。中央社記者王朝鈺攝 109年4月7日

（中央社記者王朝鈺基隆市7日電）武漢肺炎疫情延燒，基隆市府為幫助業者度過難關，除調減娛樂稅外，飯店及旅館營業面積縮減或樓層停用部分，房屋稅率降為2%，並提供「安心關懷旅宿」業者補貼。

基隆市稅務局長歐秋霞今天在市務會議後記者會指出，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，基隆市娛樂業者近期已有6家停業，為減輕業者負擔，娛樂稅查定課徵業者，從4月至6月各月份均將依原查定營業額調減30%後，計算查定代徵稅額，統計共有578家受惠，稅收損失近新台幣207萬元。

市長林右昌指出，經調查發現，娛樂業者在疫情衝擊下，營業額近幾個月減少50%到90%不等，因此市府調減4月至6月的稅額，主動減免不用申請，7月過後再視疫情狀況調整。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯指出，飯店及旅館業者因疫情導致營業面積縮減或樓層停用部分，房屋稅率將由原定3%降為2%，協助旅宿業者度過低潮期。

另外，曾姿雯表示，針對需要居家隔離或居家檢疫者的同住家人，入住基隆市「安心關懷旅宿」，旅宿業者也可憑證明文件向市府申請連住14晚每房新台幣5000元補貼，相關辦法將於近期內公布。

林右昌說，經市府努力後，基隆市防疫旅館房間數已從15間增加到30間，目前約有10人入住，感謝飯店業者配合。

至於中央流行疫情指揮中心針對五一連假，擬對夜市等景點採流量管制和單一出入口，林右昌指出，基隆的廟口、市場都是開放式空間，廟口有很多巷子可以進出，市場也有8到10個出入口，管制上會有困難，最重要是做好個人防疫，勤洗手戴口罩並保持社交距離。（編輯：方沛清）1090407