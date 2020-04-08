鳳山溪水污染管制區生效 高市查獲業者排廢水

（中央社記者陳朝福高雄8日電）高雄鳳山溪水污染管制區1日生效，高市府環保局今天表示，巡查鳳山溪上游，查獲從事鱔魚及麵包製造的2家工廠排放高有機廢水，後續可依水污染防治法裁處最高新台幣300萬元。

高雄市政府環保局環境稽查科指出，「高雄市鳳山溪大東橋上游水污染管制區」已在4月1日生效。稽查人員近期加強巡查鳳山溪上游污染源，昨天兵分兩路，分別查獲從事鱔魚、麵包製造等2家工廠排放高有機廢水污嚴重染鳳山溪，水中溶氧偏低，立即採樣送驗。

環境稽查科表示，日前即掌握這家位於鳥松區大同路上公司，非法排放屠宰鱔魚加工的血水，未經處理直接排放廠方後方排水溝。

至於鳥松區美德二街上這家麵包廠烘焙作業排放乳白廢水，未經處理即透過軟管排放至廠外水溝，造成污染。稽查過程業者不配合還揚言自殘，讓稽查人員飽受精神壓力，最後還是協請警方到場協助完成稽查。

鳳山溪近年來屢遭廢污水排放造成河川水色變化問題，高市府環保局除針對鳳山溪上游未列管且疑似水污染相關業別(化工、金屬、食品等)事業查核完成共254家，在民國108年12月26日公告劃定「高雄市鳳山溪大東橋上游水污染管制區」，並於今年4月1日正式生效。

管制區管制範圍包括鳳山區20個行政里、大寮區9個行政里、鳥松區6個行政里及大樹區5個行政里。管制區內有違反管制項目規定者，將依水污染防治法嚴懲，最高罰鍰可達300萬元，列管事業單位最高罰鍰2000萬元。（編輯：孫承武）1090408