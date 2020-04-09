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亡夫留手尾黑山羊走失 熱心警攀屋頂尋回

最新更新：2020/04/09 17:36
苗栗縣通霄鎮一名老婦將亡夫生前飼養的1隻黑山羊當成寵物飼養陪伴，8日傍晚山羊突然不見蹤影，老婦報警協尋，警方隨後在一處工寮鐵皮屋頂發現山羊並順利救下，讓老婦相當感激。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真　109年4月9日
苗栗縣通霄鎮一名老婦將亡夫生前飼養的1隻黑山羊當成寵物飼養陪伴，8日傍晚山羊突然不見蹤影，老婦報警協尋，警方隨後在一處工寮鐵皮屋頂發現山羊並順利救下，讓老婦相當感激。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真　109年4月9日

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣通霄鎮林姓婦人將亡夫生前飼養的1隻黑山羊當寵物陪伴，傍晚時分發現黑羊不見蹤影，擔心遭竊或走失，報警協尋，經警方在附近一處鐵皮屋頂尋獲，讓老婦放下心中大石。

苗栗縣警察局通霄分局今天指出，烏眉派出所昨天傍晚6時許接獲80歲林姓老婦報案稱，家中圈養的母黑山羊無故失蹤，不知是遭竊或掙脫繫繩走失，擔心遭遇不測，央求警方協助。

警方進一步了解得知，林姓老婦的丈夫1、2年前過世，留下生前飼養的這隻黑山羊；根據民間習俗，亡者留下的金錢稱為「手尾錢」，具紀念意義並被視為可替在世親人子孫帶來福氣，林婦則將丈夫留下的「手尾黑山羊」視為寵物飼養，每天在牠陪伴下出門散步，成為家中重要成員。

當時在所內備勤的警員葉成豪獲報後，隨即前往現場，眼看天色漸暗，立即與林婦家人和鄰居多人分頭循線找尋，約30分鐘後在林宅後方約200公尺處鄰居工寮鐵皮屋頂，發現黑山羊蹤跡。

員警連忙由屋旁小山坡處攀爬至鐵皮屋頂，小心翼翼將山羊抱下，警民熱心協助完成「尋羊任務」，讓林家人都鬆一口氣，老婦人也頓時眉開眼笑，頻頻向警方道謝。（編輯：方沛清）1090409

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