中市府查獲按摩店開罰 盧秀燕：有陪侍都應停業

台中市政府12日晚間在聯合稽查行動中，查獲一家按摩店有女陪侍而開罰新台幣10萬元；對此，台中市長盧秀燕（左）13日在西屯區東海國小接受聯訪表示，配合中央政策，要求酒店、舞廳、有男女陪侍的營業場所都應停業。中央社記者郝雪卿攝 109年4月13日

（中央社記者郝雪卿台中13日電）因應武漢肺炎疫情，中央宣布酒店及舞廳禁止營業，中市府近期連續出動稽查，查獲一家按摩業者有女陪侍並開罰10萬元，市長盧秀燕今天表示，只要有男女陪侍的營業場所都應停業。

針對市府昨晚在聯合稽查行動中，查獲一家按摩店有女陪侍而開罰10萬元，盧秀燕今天到西屯區東海國小視察二期校舍工程，接受媒體聯訪時指出，市府早已針對特種行業要求「實名登記」，並落實保持社交距離，上月即展開一連串稽查。

盧秀燕表示，考量特種行業易發生近距離跳舞、喝酒等情況，造成疫情風險，市府從上月就嚴格稽查，近期更連4天臨檢，配合中央政策，要求酒店、舞廳、有男女陪侍的營業場所都應停業。

台中市教育局表示，東海國小緊鄰大肚山，因學區人口急遽增加，從創校時的7班擴增到現今的23班，新建二期校舍規劃增建13間教室、活動中心與操場，預計今年5月完工。（編輯：洪學廣）1090413