自助餐業者主動防疫 老主顧食在安心

武漢肺炎疫情嚴峻，苗栗市一家自助餐老店自主防疫，除在入口處幫顧客噴酒精、量體溫，地上更印有腳印標誌，提醒排隊保持安全社交距離。中央社記者管瑞平攝 109年4月14日

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）武漢肺炎疫情延燒，苗栗市一家自助餐老店自主防疫，除在入口處幫顧客噴酒精、量體溫，地上更印有腳印標誌，提醒排隊保持安全社交距離，種種防護讓顧客吃得安心，生意不受影響。

開設在苗栗縣政府行政園區附近的品園自助餐，是間逾40年老店，每到午、晚餐時段，吸引不少學生、上班族、家庭主婦前往用餐、買便當，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，業者主動加強各項防疫措施，並配合落實社交距離，降低病菌傳播風險。

店家在門口設有水槽、洗手乳及酒精，供內用顧客清潔使用，入口處安排人力逐一替客人量額溫、手部消毒，地面上更是每隔1公尺貼上腳印圖案，提示客人排隊時保持安全社交距離。

以往由顧客自行夾菜的自助餐食材區，現在加蓋上一層透明塑膠布，改由店家員工服務，避免飛沫噴濺污染食物；用餐區也加裝隔板，店內也會定期消毒，讓同桌用餐客人吃得更安心。

老店創辦人湯錦梅說，開業向來堅持食材新鮮以及安全衛生，這次因應疫情，配合政府宣導的防疫重點再稍做加強，老顧客仍然經常上門。

苗栗縣長徐耀昌今天會同縣府衛生局長張蕊仙、縣議員余文忠等人前往店家訪視，對於業者主動防疫作為表示高度肯定。

苗栗縣衛生局指出，初步統計縣內自助餐店約310家，除自助餐外，將持續加強輔導小吃店、咖啡簡餐店、火鍋店等不同類型餐廳防疫作為，並鼓勵外帶或外送，盡可能降低感染風險。（編輯：張銘坤）1090414