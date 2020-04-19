嘉縣衝水路迎客王百年歷史祭典 縮小規模防疫

（中央社記者黃國芳嘉義縣19日電）嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟今天舉辦百餘年歷史的「衝水路、迎客王」祭典，受到疫情影響，廟方今年縮小規模，嘉義縣長翁章梁率各界焚香祝禱，祈願武漢肺炎疫情早日遠離。

每年農曆3月27日，新塭嘉應廟都會舉辦一項極具地方宗教特色、沿襲自1838年至今的「衝水路、迎客王」廟會，吸引成千上萬信眾共襄盛舉。今天早上宮廟神明陸續集結在新塭大排王船碼頭，參與這項已有百餘年歷史的傳統廟會文化祭典。

「衝水路、迎客王」祭典由翁章梁和民進黨籍立委蔡易餘、國民黨籍立委翁重鈞等人，手持清香祈求「代天巡狩」保佑縣民，讓武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情早日遠離，國家風調雨順，四時無災，永保安康。

祭神儀式結束後，陣頭依序在王船碼頭進行參神儀式，吉時一到，在嘉應廟主帥「李王」代天巡狩令旗帶領下，各宮廟鑾轎在信眾吆喝及鞭炮聲中，陸續衝入王船碼頭水域「迎客王」，場面壯觀。

「衝水路、迎客王」祭典為避免信眾簇擁，引發群聚疑慮，祭典儀式後，由信眾在眾神明經過的路上擺放衣物替代傳統的「攢轎腳」。

翁章梁指出，為避免群聚效應，今年廟方縮小舉辦規模，入口處一律量測額溫、噴酒精消毒及留下連絡資訊，並要求大家戴口罩，把可能影響疫情的不確定因素降到最低。（編輯：黃世雅）1090419