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屏東滿州瓶鼻海豚死因 漁民與專家看法不同

最新更新：2020/04/21 14:46
海巡人員19日下午在屏東縣滿州鄉中港溪出海口發現一隻死亡瓶鼻海豚，全長約292公分，身上疑似有被切割傷痕。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年4月21日
海巡人員19日下午在屏東縣滿州鄉中港溪出海口發現一隻死亡瓶鼻海豚，全長約292公分，身上疑似有被切割傷痕。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年4月21日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）屏東滿州鄉中港溪出海口19日被海巡人員發現1隻死亡瓶鼻海豚，身上疑似有被切割傷痕，當地漁民認為是被螺旋槳打的，成大海洋生物暨鯨豚研究中心根據傷痕認為是人工宰殺。

海巡署昨天發布新聞稿指出，19日下午5時許，海巡人員機動巡邏時，在屏東縣滿州鄉中港溪出海口發現1隻死亡鯨豚，通報成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心到場協處，成大團隊當晚10時許到達現場。

海巡新聞稿指出，成大教授王建平初步發現確認為第2級保育類野生動物瓶鼻海豚，雄性、全長約292公分，經檢查全身兩側皮膚與肌肉明顯被人工切下，內臟嚴重外露且兩側嘴巴基部有明顯切裂痕跡，後續因死亡海豚體型龐大不易搬運，經研究團隊評估帶回部分檢體做進一步研究，其餘部位由海巡人員協助就地掩埋。

成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心昨天中午在臉書指出，這隻海豚全身兩側身體的皮膚與肌肉都明顯被人工切下，身體餘留部分沒有找到明顯的刺傷痕跡，但是在兩側嘴巴的基部有明顯的切裂痕跡，胃部沒有任何殘留物，黏膜完整，氣管沒有嗆水跡象，肺部表面有明顯膿瘍。

成大表示，整隻海豚的皮下脂肪很薄，由尾幹殘存的肌肉作判斷，海豚的肌肉量也偏向消瘦。

由於昨天不少媒體根據海巡新聞稿報導，指海豚被人工宰殺可能性高，恆春漁民看到報導後，認為是被螺旋槳打傷，不可能是人工宰殺，恆春一名漁民今天接受中央社記者訪問時指出，早期捕撈鯨豚，是用漁槍刺後，拉到船上，再去頭去尾，留身上的肉賣，這隻海豚身上沒有被漁槍刺的洞。

這名漁民說，老一輩的漁民一看到新聞就說不可能人工宰殺，除了切割方式不是漁民會做的外，主要是因為鯨豚現在是保育類動物，海巡巡邏取締嚴格，被抓到罰金很高，沒有人敢去捕撈或宰殺鯨豚，「誰敢賣？誰敢買？」

王建平接受中央社記者訪問時表示，這隻海豚氣管沒有嗆水跡象，表示不是在海中死亡，身上沒有被螺旋槳打傷的傷痕，全身兩側身體的皮膚與肌肉明顯是被人工切下，到底是被捕撈或是擱淺後被人工宰殺就不得而知。（編輯：謝雅竹）1090421

屏東縣滿州鄉中港溪出海口19日發現一隻死亡瓶鼻海豚，身上疑似有被切割傷痕，因死亡海豚體型龐大不易搬運，經研究團隊評估帶回部分檢體做進一步研究，其餘部位由海巡人員協助就地掩埋。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年4月21日
屏東縣滿州鄉中港溪出海口19日發現一隻死亡瓶鼻海豚，身上疑似有被切割傷痕，因死亡海豚體型龐大不易搬運，經研究團隊評估帶回部分檢體做進一步研究，其餘部位由海巡人員協助就地掩埋。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年4月21日
屏東縣滿州鄉中港溪出海口19日發現一隻死亡瓶鼻海豚，海巡人員通報成功大學海洋生物及鯨豚研究中心到場協助處理並研究死因，發現死亡鯨豚身上有人工切割傷痕。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年4月21日
屏東縣滿州鄉中港溪出海口19日發現一隻死亡瓶鼻海豚，海巡人員通報成功大學海洋生物及鯨豚研究中心到場協助處理並研究死因，發現死亡鯨豚身上有人工切割傷痕。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年4月21日
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