屏東滿州瓶鼻海豚死因 漁民與專家看法不同

海巡人員19日下午在屏東縣滿州鄉中港溪出海口發現一隻死亡瓶鼻海豚，全長約292公分，身上疑似有被切割傷痕。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年4月21日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）屏東滿州鄉中港溪出海口19日被海巡人員發現1隻死亡瓶鼻海豚，身上疑似有被切割傷痕，當地漁民認為是被螺旋槳打的，成大海洋生物暨鯨豚研究中心根據傷痕認為是人工宰殺。

海巡署昨天發布新聞稿指出，19日下午5時許，海巡人員機動巡邏時，在屏東縣滿州鄉中港溪出海口發現1隻死亡鯨豚，通報成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心到場協處，成大團隊當晚10時許到達現場。

海巡新聞稿指出，成大教授王建平初步發現確認為第2級保育類野生動物瓶鼻海豚，雄性、全長約292公分，經檢查全身兩側皮膚與肌肉明顯被人工切下，內臟嚴重外露且兩側嘴巴基部有明顯切裂痕跡，後續因死亡海豚體型龐大不易搬運，經研究團隊評估帶回部分檢體做進一步研究，其餘部位由海巡人員協助就地掩埋。

成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心昨天中午在臉書指出，這隻海豚全身兩側身體的皮膚與肌肉都明顯被人工切下，身體餘留部分沒有找到明顯的刺傷痕跡，但是在兩側嘴巴的基部有明顯的切裂痕跡，胃部沒有任何殘留物，黏膜完整，氣管沒有嗆水跡象，肺部表面有明顯膿瘍。

成大表示，整隻海豚的皮下脂肪很薄，由尾幹殘存的肌肉作判斷，海豚的肌肉量也偏向消瘦。

由於昨天不少媒體根據海巡新聞稿報導，指海豚被人工宰殺可能性高，恆春漁民看到報導後，認為是被螺旋槳打傷，不可能是人工宰殺，恆春一名漁民今天接受中央社記者訪問時指出，早期捕撈鯨豚，是用漁槍刺後，拉到船上，再去頭去尾，留身上的肉賣，這隻海豚身上沒有被漁槍刺的洞。

這名漁民說，老一輩的漁民一看到新聞就說不可能人工宰殺，除了切割方式不是漁民會做的外，主要是因為鯨豚現在是保育類動物，海巡巡邏取締嚴格，被抓到罰金很高，沒有人敢去捕撈或宰殺鯨豚，「誰敢賣？誰敢買？」

王建平接受中央社記者訪問時表示，這隻海豚氣管沒有嗆水跡象，表示不是在海中死亡，身上沒有被螺旋槳打傷的傷痕，全身兩側身體的皮膚與肌肉明顯是被人工切下，到底是被捕撈或是擱淺後被人工宰殺就不得而知。（編輯：謝雅竹）1090421

屏東縣滿州鄉中港溪出海口19日發現一隻死亡瓶鼻海豚，身上疑似有被切割傷痕，因死亡海豚體型龐大不易搬運，經研究團隊評估帶回部分檢體做進一步研究，其餘部位由海巡人員協助就地掩埋。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年4月21日