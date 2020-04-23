社子島開發案審議 支持居民盼通過反對者想發言

（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市都委會今天再度審議社子島開發案，當地居民至市府前陳情。反對區段徵收的社子島自救會要求應讓居民在審議會發言，支持區段徵收的社子島居民權益促進會籲盡速通過。

台北市政府推動社子島開發案，引發當地居民分兩派。台北市都市計畫委員會今年2月底至3月陸續召開審議會，其中3月底會議，列席的府內委員、台北市地政局長張治祥提及剔除徵收4處建物可能不具聚落條件及都市更新有難度，引發社子島自救會不滿，現場險爆發衝突。

台北市都委會今天再度召開審議社子島細部計畫開發案，反對區段徵收的社子島自救會先至北市府1樓大門前抗議，並召開記者會

社子島自救會發言人李華萍表示，北市府應尊重在地居民對細部計畫的發言意見，市府頻繁召開審議會，過程中都未跟居民溝通，僅在第一場會議開放居民發言。

她說，北市府認為2月底召開會議已讓居民發言，因此再度拒絕開放民眾登記發言，每次審議會都影響1萬餘名社子島居民的財產、居住權，居民卻無法向委員表達意見，要求應開放民眾登記發言。

社子島自救會呼籲，社子島細部計畫爭議仍然未解，不應通過細部計畫，居民僅希望解除禁建、原地改建，且北市府應針對區段徵收公益性、必要性舉辦聽證會，並開放居民參與各審議會，而居民都非既得利益者。

社子島自救會在市府大樓1樓前抗議後，到位於2樓都委會外陳情，要求都委會應讓居民發言，喊出「解除禁建、原地改建、區段徵收未過違法審議」口號。

支持區段徵收社子島居民權益促進會認為，希望市府盡快通過開發案，社子島才有改變可能，支持全區區段徵收，且不應以保護文化資產等為由阻止審議會。（編輯：李錫璋）1090423