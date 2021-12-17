卿雲基金會頒進步獎學金 罕病學子突破自我獲獎

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（中央社記者蘇木春台中17日電）台中卿雲慈善基金會今天舉辦進步獎學金頒獎，今年102名學生獲獎，其中獲獎人「小靜」因罕病無法自行排尿，她日前學會自己完成導尿，以「自我表現突破」獲獎，精神讓人動容。

卿雲慈善基金會進步獎學金自民國102年開辦以來，累計發放近新台幣245萬元，對象從台中市烏日區、大肚區擴大到彰化縣，已扶助超過770名優秀學生，鼓勵學子繼續追求成長，進而回饋社會。

基金會今天在烏日林新醫院舉辦獎學金頒獎典禮，今年共計頒發102名國中、國小學生，每人3000元獎助金，並邀請獲獎者上台分享心情，民進黨籍台中市第2選區立委補選參選人林靜儀，也受邀到場頒獎。

烏日林新醫院院長林明輝致詞時表示，從醫院試營運至今，已協助基金會舉辦5次頒獎典禮，獎學金採進步獎的方式，鼓勵學子不怕失敗、不斷追求進步，也見證這些年莘莘學子們，遇見逆境勇於面對、不停追求進步的精神，十分值得大家學習。

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其中獲獎人「小靜」，因為先天性脊柱裂無法自行排尿，年邁的奶奶必須拿著放大鏡天天為小靜導尿，在國小高年級校外教學前夕，小靜終於學會自己完成導尿的繁複步驟，順利與同學出遊，以「自我表現突破」獲獎，也跨出精彩人生的一大步。

另外，獲獎人「小雅」生長的家庭經濟負擔沉重，日常主動照顧多重障礙的大哥與中風的外婆，為家裡分擔重擔，本次因數學成績由甲進步到優等而獲獎，在頒獎典禮上分享心情也令人感動。（編輯：郭諭儒）1101217