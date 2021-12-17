苗縣「地王」仍在頭份市 公告現值每坪40.6萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗縣地價評議委員會17日評定通過111年度公告土地現值及公告地價，經評議後，苗栗縣最高區段地價仍為頭份市和平段第140地價區段，位於中正路上，和平路以西與民族路以東的商業區，公告土地現值每坪約新台幣40萬6000元。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 110年12月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣地價評議委員會今天評定通過111年度公告土地現值及公告地價，均微幅調漲，最高區段地價仍落在頭份市和平段，以公告現值每坪約新台幣40.6萬元，蟬聯苗栗縣「地王」。

苗栗縣政府地政處今天透過新聞稿表示，111年重新規定地價及公告土地現值，經苗栗縣地價及標準地價評議委員會評定通過，全縣公告土地現值平均調幅1%，公告地價平均調幅1.57%，預計於民國111年1月1日依法公告。

地政處指出，111年公告地價及公告土地現值評議案，全縣18鄉鎮市原本劃設6026個地價區段，經檢討增加55個地價區段，調整為6081個地價區段，期使地價區段範圍劃分更趨精緻合理。

地政處表示，評議後，苗栗縣最高區段地價仍為頭份市和平段第140地價區段，位於中正路上，和平路以西與民族路以東的商業區，公告土地現值為每平方公尺12萬3000元，換算1坪約40萬6000元；公告地價為每平方公尺4萬2000元。

地政處指出，苗栗縣自109年9月至110年9月地價調查買賣實例期間，全縣不動產實價登錄買賣案件交易量較前期增加，價格微幅上漲，整體而言，呈現價穩量增。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

地政處分析交易較熱絡區域，苗栗市以生活機能便利的學區周邊、縣政府特區及苗栗火車站後站周邊區域；頭份市以鄰近竹南運動公園附近及昌隆廣場新建大樓等區域；竹南鎮多集中於竹南科學園區區段徵收區（大同段）、竹南火車站東站自辦市地重劃地區。

另外，受惠於台積電設廠、京元電擴廠、大千竹南醫院興建計畫及新竹縣市高房價外溢效應，帶動人口成長，也拉抬房地產價格。（編輯：戴光育）1101217