小六女童冷靜報案拯救昏迷婦人 新北消防公布音檔讚：孩子妳好棒[影]

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一名國小六年級女童臨危不亂，面對公車上婦人摔倒昏迷，她冷靜致電119協助送醫。（圖取自facebook.com/NTPC119）

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（中央社網站17日電）新北市消防局粉專「新北消防發爾麵」昨天發布一段報案錄音，一名國小六年級女童臨危不亂，面對公車上婦人摔倒昏迷，她冷靜致電119協助送醫，機警表現讓消防局讚：「孩子好棒謝謝妳。」

「我是永和人」社團一名網友日前發文表示，坐241公車行經竹林路時，司機突然急煞，接著聽到「砰」一大聲，一名婦人因沒抓緊把手，後腦杓重擊在地昏迷，在乘客陸續下車、司機不知所措之際，一名孩子第一時間打給119，冷靜向救護人員回報現場資訊，待救護人員抵達後才離開。

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「新北消防發爾麵」公布的音檔顯示，女童用稚嫩語氣說著：「公車上有人摔倒了」「竹林路158號」，口氣有些著急但不慌亂，當被問及「車牌號碼」時，女童一時無法反應，回答：「241（公車路線）」，但在其他乘客出聲協助下，順利完成報案，救護約在3分鐘後趕抵。

「新北消防發爾麵」表示，打119報案的妹妹國小六年級，年紀小卻有不遜於大人的冷靜，「不疾不徐提供正確資訊，讓受理案件人員清楚了解狀況迅速派出人車、拯救性命，孩子，妳好棒，謝謝妳。」（編輯：李念庭）1101217