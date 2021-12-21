彰化「北喬南帝」2閒置大樓 將拆除、都更活化

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（中央社記者吳哲豪彰化21日電）彰化縣內被稱為「北喬南帝」2閒置大樓將重生，彰化市喬友大樓因結構有安全疑慮，決定拆除；員林市的黃金帝國大樓，縣府今天指出，已取得過半所有權人同意，將啟動都更作業。

位於彰化火車站前的喬友大樓，原本長期荒廢，後來有旅館進駐，但今年6月發生大火造成4死，其中3名死者為房客，另一名死者為消防隊員。

彰化縣政府委託建築師公會評估，發現喬友大樓的混凝土、鋼筋強度明顯降低，20日通知業主在1個月內自行拆除，否則由縣府代執行，後續輔導都更。

另外，位在彰化縣員林市的黃金帝國大樓，曾是員林火車站前的地標，在921地震後因產權複雜，造成閒置荒廢，影響員林市整體都市發展。彰縣府今天發出新聞稿指出，將透過都市更新方式，協助黃金帝國大樓活化再生。

縣政府表示，今年10月已召開土地及建物所有權人座談會，告知所有權人相關都市更新法令、流程及相關權益外，也在會後徵詢所有權人參與都市更新意願，目前已取得過半數同意參與都市更新意願書，縣府將啟動都市更新作業。

縣政府指出，依都市更新條例規定，縣府將主動公告優先劃定黃金帝國及其東側既有宿舍群為都市更新地區，12月29日下午將在彰化演藝廳辦理公展說明會，歡迎土地、建物所有權人及關心地方發展的民眾參加，提供意見。

縣政府表示，後續可依都市更新條例規定，降低同意比率為3/4，以加速都市更新推動，改善整體都市景觀。（編輯：戴光育）1101221