獅子鄉狂犬病陽性鼬獾咬傷人 屏府籲民眾提高警覺

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）屏東縣獅子鄉丹路村民眾日前在自家遭鼬獾攻擊咬傷，14日鼬獾經檢測呈狂犬病陽性。屏東縣政府呼籲民眾提高警覺，每年須替家中飼養的犬貓或食肉目動物完成狂犬病疫苗注射。

屏東縣府新聞稿表示，這是獅子鄉自民國102年台灣狂犬病疫情爆發以來，第11個野生動物狂犬病陽性案例，為避免疫情擴及犬貓危害人畜安全，屏東縣動物防疫所30日上午將前往獅子鄉丹路村活動中心加強犬貓狂犬病疫苗注射，請民眾攜帶3月齡以上犬貓及身分證踴躍參加。

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縣府表示，目前台灣狂犬病疫情侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物，但仍不可輕忽，請民眾遵守「二不一要」原則共同防範狂犬病，包括不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及人工飼養的食肉目動物注射狂犬病疫苗，以確保家中毛小孩及自身安全。

屏東縣動物防疫所呼籲，沒有每年替家中飼養的犬貓或食肉目動物完成狂犬病疫苗注射，將依「動物傳染病防治條例」處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。（編輯：郭諭儒）1101221