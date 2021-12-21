敬老金覆議案22日表決 柯文哲續爭取議員支持

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（中央社記者陳怡璇台北21日電）北市府對市議會通過發放重陽敬老金提覆議，北市議會明天將進行不記名表決，且不邀台北市長柯文哲說明。柯文哲表示，這是理念問題，投票前會盡量爭取議員支持北市府價值理念。

北市府對市議會通過發放重陽敬老金提覆議，台北市議會今天召開政黨協商討論後決定，明天召開大會時，將針對敬老金條例案採不記名投票表決，且不邀請柯文哲至議會說明。

柯文哲今天下午至信義區公所出席里長市政座談會，會前接受媒體聯訪，被問及覆議案投票表決事宜。對此，柯文哲指出，要爭取市議會讓北市府說明，這是理念問題，投票前會盡量向議員說明、爭取議員支持。

媒體提問，中國國民黨將甲級動員、甚至要求投票時要錄影，若跑票要處罰。柯文哲回答，法治國家最重要的是政府要守法，不記名投票若是拍照錄影就是違法，「議會自己帶頭違法，怎麼使社會大眾信服？」

媒體追問，縣市合併、外界質疑獨厚新竹，新竹市長林智堅要柯文哲理解新竹人的期待，勿讓大家心寒一事。

對此，柯文哲重申，竹竹合併升格就是為了選舉的政治操作，現在有6都已經不對，不要再弄出個第7都甚至9都，「那乾脆小英（指總統蔡英文）全部指定縣市長就好，選舉幹什麼。」

柯文哲說，他與林智堅也算認識，不想惡言相向，但是非對錯有一定標準。

此外，媒體提問，若國民黨找柯文哲合作罷免無黨籍立委林昶佐時，會不會答應。柯文哲回答，這2年政治動員對台灣社會不健康，他戶籍在大安區、不在萬華區，沒投票權。（編輯：戴光育）1101221