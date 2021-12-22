基隆地王連霸25年 廟口大四美每坪171萬元

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基隆市地價評議委員會22日評定通過2022年公告土地現值及公告地價，地政處表示，基隆地王仍由愛三路上的大四美百貨所在地奪冠，2022年公告土地現值約為每平方公尺新台幣51萬元，換算每坪單價約171萬元。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 110年12月22日

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）基隆市地價評議委員會今天召開會議，評定通過明年公告土地現值及公告地價，基隆市地王由位於廟口愛三路大四美百貨所在地，連續第25年蟬聯，每坪單價約新台幣171萬元。

基隆市政府地政處今天發布新聞稿表示，地價作業調查期間為去年9月2日至今年9月1日，在成交量方面，全市不動產買賣交易件數共計5833件，與去年相較呈現穩定狀態，交易最活絡前3名為安樂區、信義區及中正區。

成交價方面，受到城際轉運站、豎梯等重大市政建設即將完工的利多影響，基隆市成交價呈小幅上漲，中古屋平均成交價最高落在仁愛區，每坪約19至21萬元，新成屋平均成交價最高在安樂區，每坪約24至28萬元。

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地政處表示，地價評議委員會經綜合參考實價登錄交易情形、近2期都市地價指數連續上漲趨勢，評定通過明年公告土地現值及公告地價，全市7個行政區皆上漲，公告土地現值平均漲幅為1.93%，公告地價平均漲幅為2.5%，將於明年1月1日公告實施。

至於基隆市地王，地政處表示，仍由位於廟口入口處愛三路上的大四美百貨所在地奪冠，明年公告土地現值約為每平方公尺新台幣51萬元，換算每坪單價約新台幣171萬元，維持與去年相同。（編輯：郭諭儒）1101222