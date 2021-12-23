高雄典寶溪滯洪池 打造生物多樣棲息環境

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高雄市政府水利局與野鳥學會合作，在岡山典寶溪B區滯洪池進行棲地營造，種植菱角、印度莕菜等浮葉植物，盼提供附近豐富鳥類更好的棲息與覓食環境。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月23日

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）高市水利局與野鳥學會合作，在岡山典寶溪B區滯洪池進行棲地營造，種植菱角、印度莕菜等浮葉植物，盼提供附近豐富鳥類如黃小鷺、栗小鷺、水雉等，有更好的棲息與覓食環境。

為解決岡山區白米里、劉厝里等一帶水患問題，高雄市政府水利局完成典寶溪A、B區滯洪池。水利局與高雄市野鳥學會今年更共同合作，打造滯洪池的生態生物系統，在B區滯洪池進行棲地營造試驗，於水域中試驗種植水生植物以提供更豐富的棲地環境，並持續進行鳥類生態監測調查。

水利局今天透過新聞稿表示，典寶溪B區滯洪池面積約42公頃，面積廣大，人為干擾少，生態極為豐富，根據野鳥學會2019到2020年調查，共記錄到59種鳥類，並有彩鷸、黑翅鳶、黃鸝及紅尾伯勞等保育類，還有水雉等令人驚喜的物種。

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水利局說，棲地營造試驗於今年5、6月展開，種植菱角、印度莕菜等浮葉植物，歷經了大旱與今年夏季連日大雨導致水位大幅升降的考驗，其中印度莕菜生長狀況良好，逐漸向外擴展範圍，並記錄到豆娘、水螟蛾幼蟲、蜘蛛、多種螺類等生物利用，可以提供黃小鷺、栗小鷺、水雉等生物更好的棲息與覓食環境。

水利局說，典寶溪AB區滯洪池營造試驗結果顯示，滯洪池生態環境營造有可行性，未來會將這次棲地營造的成功經驗，逐漸推向其他適合的滯洪池，以提昇滯洪池的生態鏈與自然景觀，讓市民在免於水患之餘，還能享受更好的居住環境，拉近人類與大自然的距離。（編輯：謝雅竹）1101223