北捷東環段開發案 多名地主未收到開會通知引爭議

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（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市都委會今審議捷運東環段路線主要計畫開發案，多名地主陳情未接到公開展覽開會通知單，卻被市府視為同意開發。都委會主席、副市長彭振聲要求捷運局應再向市民說明計畫案。

台北市都市計畫委員會下午召開會議審議捷運環狀線東環段路線用地計畫等案，多名地主到場陳情表示支持台北市政府政策，但未收到開會通知，無法表達意見。

依會議資料，台北市捷運工程局針對捷運環狀線東環段Y35站（行善路、舊宗路一段路口）、Y37站（松山路與忠孝東路五段路口）和Y39站（松仁路與吳興街口）進行土地聯合開發。

自稱代表多名地主的民眾在會議上說，持有土地近Y39站，雖想參與土地聯合開發，但也擔憂分回面積太小，想表達意見，卻發現未收到開會通知單。另名地主表示，他也未收到開會通知單，針對開發案想表達相關意見，但未收通知單卻被北市府認為是同意開發。

另一名持有土地近Y37站的民眾說，同樣未接到開會通知單，雖然認同開發案，但希望北市府盡到通知責任。陳情民眾期盼可比照民間建案用一坪換一坪。

捷運局在會中表示，會透過地號查詢地址，並以雙掛號寄出通知單，若未收到，可能是民眾未住現址，會請地主留聯繫方式再補寄開會通知單。

彭振聲指出，針對公開展覽前的說明會，捷運局做得不夠全面，要求應再向地主說明清楚。

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都委會發布新聞資料表示，東環段路線規劃10座地下車站（Y30-Y39）及1座地下機廠，其中信義區Y37站、Y39站及文山區通風豎井，將透過都市計畫變更取得捷運設施所需用地，其餘場站依公共設施多目標方式設置捷運設施。

都委會指出，針對部分Y37站、Y39站捷運開發區民眾陳情未接獲市府公開展覽通知單，對計畫內容未能明確了解，捷運局應針對計畫內容及民眾權益等，再跟民眾說明溝通，其餘場站計畫內容通過。（編輯：李亨山）1101223