苗栗行銷泰安泡好湯 增設溫泉煮蛋池、泡腳區

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苗栗縣泰安鄉溫泉區以「美人湯」碳酸氫鈉泉著稱，又有得天獨厚山林美景，縣府在泰雅文物館旁新建溫泉煮蛋池及泡腳區，24日啟用。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 110年12月24日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗泰安溫泉區以「美人湯」碳酸氫鈉泉著稱，又有得天獨厚山林美景，縣府在泰雅文物館旁新建溫泉煮蛋池及泡腳區，今天啟用，並推出優惠方案，行銷泰安好湯及旅遊觀光。

苗栗縣政府今天在泰雅文物館前廣場舉辦記者會行銷泰安溫泉，一旁新建的縣內首座溫泉煮蛋池、泡腳區改善工程也同步啟用，苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦、縣議員黃月娥、楊文昌等人率先體驗煮溫泉蛋的樂趣，周邊群山雲霧繚繞，顯得心曠神怡。

苗栗縣文化觀光局表示，泰安溫泉區已有百年歷史，參加交通部觀光局「2020-2021台灣好湯」溫泉特色選拔活動，以優質的碳酸氫鈉泉與得天獨厚山林美景，在全台19大溫泉區中，以逾28萬票獲中部溫泉區第1名，同時獲最大獎「十泉十美」銀獎及旅遊附加價值最佳「CP值」金獎。

文觀局長林彥甫指出，冬天是溫泉旅遊旺季，為吸引遊客遠離塵世喧囂，到苗栗泡好湯，12月25日至111年1月28日舉辦「望山乘風湯旅．找尋100個幸福泡湯故事」活動，遊客於活動期間至泰安溫泉區合法旅宿泡湯、用餐或住宿，可掃描桌上立牌QR Code上傳泡湯心情圖文於臉書（Facebook）「苗栗玩透透」活動專區，有機會抽中100張泡湯券。

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此外，111年2月12日至4月3日舉辦「金泉泰安．湯旅苗栗集章趣」活動，遊客於合法旅宿消費滿額集滿3個章就有機會抽手機、蜜月套房住宿券、雙人湯屋券及雙人大眾泡湯券等好禮。

徐耀昌表示，泰安鄉面積約佔全縣1/3，轄區有珍貴的溫泉和好山好水等天然資源，有獲獎加持，更是名副其實的好湯，新啟用的煮蛋池和泡腳區，未來一旁還有原鄉首座親子公園，更適合遊客攜家帶眷規畫到泰安來趟溫泉美食之旅。（編輯：李錫璋）1101224