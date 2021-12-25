企業耶誕送暖 屏東家扶40名受助兒圓夢

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）屏東家扶受扶助兒童「小銀」總是穿大一號鞋子，在家扶耶誕圓夢計畫中，企業送暖，讓「小銀」終於有了合腳鞋子可以練街舞。今年，屏東家扶有40名受助兒收到耶誕禮物圓夢。

屏東家扶中心向中央社記者表示，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，曾3級警戒，對於屏東家扶所扶助弱勢家庭來說雪上加霜，為了維持基本生活所需，無法滿足孩子心願。

住在市郊今年7歲就讀小2的女童「小銀」，來自隔代教養家庭，父親不負扶養責任，由70歲患有重聽的祖父照顧生活起居，因祖父年邁重聽僅能從事零工，家庭經濟仰賴社福資源。

「小銀」因家中缺乏女性照顧者，從小以男孩模樣生活，個性相當活潑好動，屏東家扶社工評估「小銀」的家庭照顧資源不足，邀請加入週六的課輔及街舞才藝班，社工近期發現「小銀」所穿的鞋子都是別人捐贈。

社工表示，也許祖父擔憂孩子發展快，讓「小銀」穿比較大的鞋子減少購買的壓力，但卻讓「小銀」在練舞時會不經意跌倒，也讓練舞新手的「小銀」感到挫折，因此「小銀」一直期待有雙合腳的鞋。

在屏東家扶的耶誕圓夢計畫中，明揚國際科技公司在耶誕節幫「小銀」圓了心願，小銀收到禮物，立刻換上合腳的鞋子，開心且自信地跳起近日所學的舞蹈。

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和「小銀」一樣，11歲的「小花」來自單親家庭，母親照顧她與妹妹及失智外婆，家裡生活仰賴外公務農微薄收入；喜愛游泳的「小花」總是穿媽媽的泳衣游泳，大件的泳衣讓「小花」感到不自在與害羞，「小花」也在家扶的圓夢計畫中收到期待已久的合身泳衣。

家扶表示，明揚公司已第4年與屏東家扶中心攜手「明揚送暖之家扶兒耶誕圓夢」許願卡圓夢計畫，今年持續認捐40份耶誕心願禮物，並在今天由屏東家扶中心送到受助兒手中。（編輯：黃世雅）1101225