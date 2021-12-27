花蓮忠烈祠疑有文資潛力建物遭破壞 文化局：未列管

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花蓮縣忠烈祠在2018年0206震災受損，縣府申請經費陸續修復，卻被文史工作者發現「百年神社」遺構遭破壞；花蓮縣政府文化局指出，普查後忠烈祠建物或設施未因具文資潛力而列冊追蹤，目前未列管。（黃家榮提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月27日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）花蓮縣忠烈祠在2018年0206震災受損，縣府申請經費陸續修復，卻被文史工作者發現「百年神社」遺構遭破壞；花蓮縣文化局指稱普查後忠烈祠建物或設施未因具文資潛力而列冊追蹤。

位在美崙山的花蓮縣忠烈祠原本是花蓮港神社，在二戰後改祀鄭成功、劉永福、丘逢甲等民族英雄，1981年改建為中國北方建築樣式。

花蓮文史工作者黃家榮昨天到花蓮縣忠烈祠拍照記錄，發現擋土牆面重新粉刷，水泥柱遭移除，他接受中央社記者訪問指出「雖然未動到原日本時代花蓮港神社擋土牆主體，但擋土牆上原有護欄水泥柱遭移除，另外超過70年以上的擋土牆外表被重新整修，已將百年神社擋土牆外表破壞殆盡，令人遺憾」。

國民黨籍縣議員魏嘉彥也曾為此二度發公文給縣府，應該依「文化資產保存法」進行評估後再進行相關工程。他說，去年12月民政處送「花蓮縣忠烈祠周邊環境改善計畫」預算進入議會審議時，許多文資團體發現到此環境改善計畫會破壞到花蓮港神社殘跡的「瑞垣及石垣」，因此要求特別注意。

魏嘉彥出示縣府回函：「將另訂日期會同本縣文化局共同審認是否涉及文化資產保存內容並通知。」

魏嘉彥說，結果民政處不僅沒有通知文化局，也沒有依法進行文化資產評估程序，而且工程更破壞花蓮港神社殘跡的「瑞垣及石垣」，但民政處卻在總質詢上聲稱「沒有破壞到任何具有文化資產的東西」。

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對此，花蓮縣政府文化局說明，按現行文化資產保存法審定文化資產有3種途徑，分別為主管機關普查、個人或團體提報及公有建造物興建完竣逾50年者所有或管理機關於處分前提送主管機關評估。

機關普查的部分，文化局於民國92年、94年已進行過普查，109年也再度委託專業團隊普查，結果並未有建議將忠烈祠建物或設施評估具文資潛力為列冊追蹤者，截至目前也未接獲民眾或文史工作者提報其有文資潛力指定古蹟或登錄歷史建築，所以目前未列管；此案也未接獲所有權人通報辦理50年以上之文化資產價值評估事宜。（編輯：陳仁華）1101227