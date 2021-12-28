澎湖惠民醫院重建動土 陳建仁籲國人捐款助長照

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（中央社澎湖縣28日電）澎湖縣惠民醫院重建工程今天動土，預計費時2年半完工，將幫助澎湖完善長照防護網。前副總統陳建仁繼去年8月中公益代言重建勸募，今天到場再度呼籲國人慷慨捐款，讓重建早日完成。

位於馬公市的天主教靈醫會惠民醫院已服務地方70年，重建院區座落於澎湖縣湖西鄉許家段，今天重建動土典禮由主教林吉男引領唱聖歌、灑聖水等祈福。

前副總統陳建仁、澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議長劉陳昭玲、惠民醫院呂若瑟神父及多名捐款人到場共同主持動土，儀式簡單隆重，並異口同聲地籲請國人踴躍捐款，讓重建經費早日到位，祈求工程順利完成。

澎湖惠民醫院院長陳仁勇致詞時表示，惠民醫院在澎湖服務70年，醫院主體經長年風沙吹蝕也老了，尤其澎湖老人達1萬8700多人，澎湖老化指數為166.4，高全台平均近1.3倍，比台灣本島早10年進入高齡社會。

陳仁勇指出，澎湖未來長照需求多達4000人，惠民醫院作為澎湖最大量能的長照機構，更需及早重建，讓患者或長者有一處安全的醫療與照護中心。

前副總統陳建仁表示，他與澎湖早在30年前因執行B肝及C肝的防治計畫研究而結緣，近來受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，惠民重建募款僅有一半，籲請國人發揮善的力量，慷慨捐款，讓惠民重建早日完成。

與會的總統府國策顧問、台北大龍峒保安宮董事長廖武治在動土典禮後，現場再度捐贈新台幣100萬元。

賴峰偉、劉陳昭玲分別指出，惠民醫院在澎湖服務超過1甲子，把愛賜給澎湖，期盼有更多的人加入行列，讓愛傳至每個角落，成為最有人情溫暖的地方。

惠民醫院表示，重建工程占地2萬4000坪，所需資金新台幣5.5億元，截至目前募得款項僅過半經費。今天動土，明年初正式動工，預計2年半時間完成重建。（編輯：戴光育）1101228

澎湖惠民醫院28日舉行動土典禮，前副總統陳建仁（左5）、澎湖縣長賴峰偉（右4）、議長劉陳昭玲（左4）等人出席，籲請國人踴躍捐款，讓重建經費早日到位，工程順利完成。中央社 110年12月28日