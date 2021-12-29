更多編輯台推薦新聞：
坣娜薛智偉創立猶太社區中心 台灣首座潔食實驗室
生活

坣娜薛智偉創立猶太社區中心 台灣首座潔食實驗室

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌
兩岸

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
法新增20萬確診再破紀錄 每秒2人染疫大浪來襲
首頁 / 地方

高雄2022運動月曆 收錄莊智淵等選手座右銘

2021/12/29 19:07（12/29 19:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市運動發展局29日下午舉行2022年運動月曆發表記者會，以「萬眾矚目、英雄榮耀」象徵高雄運動人才輩出，形塑運動城市意象。（高雄市運動發展局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 110年12月29日
高雄市運動發展局29日下午舉行2022年運動月曆發表記者會，以「萬眾矚目、英雄榮耀」象徵高雄運動人才輩出，形塑運動城市意象。（高雄市運動發展局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 110年12月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高雄市運動發展局今天發表「2022運動月曆」，由桌球好手莊智淵等27名高雄市籍選手組成明星陣容，並以勵志的座右銘，鼓舞人心，即日起以臉書抽獎方式免費贈送民眾。

高雄市運發局下午舉行月曆發表記者會，運發局長侯尊堯表示，2022運動月曆以「萬眾矚目、英雄榮耀」象徵高雄運動人才輩出，形塑運動城市意象。

運發局表示，月曆收錄選手們的運動丰采、親筆簽名及事蹟，也首次收錄他們的人生座右銘，讓民眾也能感受選手在嚴苛訓練下，不畏挑戰、締造佳績過程中的人生體悟。

侯尊堯指出，月曆設計也呈現高雄運動場館多元豐富的樣貌，包括鳳山運動中心、高雄國家體育場、蓮池潭水域運動中心、國際游泳池、大寮靶場、國際滑輪溜冰場等，並以運動地圖設計，方便民眾找到運發局管轄的運動場館。

運發局表示，2022運動月曆明星包含奧運5朝元老桌球國手莊智淵、2屆奧運標槍國手黃士峰與東京奧運舉重國手高展宏，及東京帕運游泳國手陳亮達、桌球國手田曉雯等人。

即日起至1月2日止，在運動發展局「KSD好運發」臉書粉絲團進行2022運動月曆限量限時抽獎活動，只要完成活動指定步驟，並公開分享活動貼文，就有機會抽中。

另外，在12月30日及明年1月6日下午4時FM94.3高雄廣播電台「運動港都好運發」直播節目中，也開放民眾call in及留言抽獎贈送。（編輯：郭諭儒）1101229

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族