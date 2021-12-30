消防員控休假被限縮 新北市府：研議修正方案

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消防員工作權益促進會質疑新北市消防局規定每月請假天數不合理，且還要求消防員協助「救貓」等非本業工作，30日上午在新北市府門口舉牌抗議。中央社記者沈佩瑤攝 110年12月30日

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（中央社記者沈佩瑤新北30日電）消防員工作權益促進會質疑新北市消防局規定每月請假天數不合理，且還要求消防員協助「救貓」等非本業工作，今天上午在新北市府門口舉牌抗議。消防局回應，將研擬修正方案。

社團法人中華民國消防員工作權益促進會理事翁立思指出，新北市政府消防局限制基層消防人員每月休假日數的齊頭式平等政策，造成每月總工時高達336至384小時，已違反憲法保障的公務員健康權，侵害同仁請特休或補休的權益，非常不合理。

翁立思並質疑，市府受輿論壓力，派遣消防員以雲梯車救貓，日前永和區發生無頭屍案，也要求消防員前往協助搜尋屍塊，過度使用行政協助，若發生緊急災害，將影響救災效能。

到場聲援的民主進步黨籍新北市議員戴瑋珊表示，消防局應取消每月休假上限，在兼顧新北市民公共安全的前提下，保障基層人員休假權益；市府應承諾每年針對行政協助事項進行列管檢討，讓業務回歸主管機關。

消防局救災救護指揮中心秘書蔡志鴻代表接受陳情，他當場回應指出，因考量救災救護人力需求，以每月最多休17天為原則，若同仁有特殊請假需求，授權該大隊以專案辦理。

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至於行政協助部分，蔡志鴻解釋，雲梯車救貓案是考量貓受困高架橋，現場有台電、公路總局與警察等單位，且為主幹道；永和無頭屍案則是由消防員將遺體打撈上岸，後續斷肢協尋則轉介民間救難團體協助警方。

蔡志鴻說，相關權責已回歸主責機關，若主責機關窒礙難行，可以專案申請，評估後再依實際狀況給予支援或轉介相關單位協助；已就消防署訂定的框架，並兼顧同仁權益及提供市民優質服務等因素，持續蒐集意見，研擬修正方案。（編輯：李錫璋）1101230