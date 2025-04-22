消防員權促會質疑不當調動 新北消防：依規辦理

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（中央社記者王鴻國新北22日電）消防員工作權益促進會今天在新北市政府前陳情抗議，對消促會理事翁立思遭不當調動表達不滿。消防局大隊長鄭向晃現場回應，一切調動皆依職務輪調實施作業原則的規定辦理。

消促會今天在市府前舉辦「基層吹哨遭惡意報復，撤回調動要全面調查」記者會，批評消防局對吹哨者的消防員翁立思惡意調動。

翁立思表示，他擔任消促會理事期間，不僅代表新北基層隊員向新北市消防局提出加班費申訴，還召開要求返還隊員加班費記者會，以及反映分隊對飲水機、洗衣機等不適當限水措施。

翁立思表示，積極爭取基層權益，卻遭到分隊主管在未有充分理由即更換業務，以及於請喪假期間被要求親自回報業務，甚至遭惡意調動分隊，打壓意味濃厚。

消促會秘書長陳彥凱提出3項訴求，分別是撤回不當調動分隊派令、調查該主管不適任行徑，應調離且不得擔任管理職；調動單位應優先徵詢隊員意願；新北市應召開單位調動法制化研商會議，並邀請消促會共同討論。

消防局第七救災救護大隊大隊長鄭向晃現場回應表示，南勢分隊轄下秀山地區一帶人口約6萬人，為因應當地救災救護需求，將於今年6月成立秀山分隊臨時廳舍。

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他表示，人員調動均依消防局職務輪調實施作業原則的規定辦理，先行於5月1日調整大隊轄內3人至南勢分隊，以因應勤務所需，並無所述惡意調動情事。

他表示，消促會質疑翁姓小隊長內部管理情形，涉及職場霸凌一事，目前正由消防局督察室調查中。（編輯：李錫璋）1140422