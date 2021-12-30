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竹縣元旦升旗迎新年 民眾可獲小國旗限量紀念包

2021/12/30 15:31（12/30 16:26 更新）
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新竹縣政府民國111年元旦將在府前廣場舉行升旗典禮，還推出元旦升旗紀念包和口罩，結合國旗、虎年及客家桐花等元素，元旦當天上午6時30分在活動會場發放處發送，領取順序以現場排隊為主，每人限領1次，限量800份發完為止。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 110年12月30日
新竹縣政府民國111年元旦將在府前廣場舉行升旗典禮，還推出元旦升旗紀念包和口罩，結合國旗、虎年及客家桐花等元素，元旦當天上午6時30分在活動會場發放處發送，領取順序以現場排隊為主，每人限領1次，限量800份發完為止。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 110年12月30日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）新竹縣長楊文科今天表示，明年元旦1月1日上午7時30分在縣府前廣場舉行升旗典禮，參與民眾可獲1支小國旗，並推出限量升旗紀念包與口罩，歡迎民眾一早來升旗迎新年。

新竹縣政府今天提供新聞資料表示，這次升旗典禮，演出包含有，由竹縣新湖國中優人神鼓鼓隊開場，打造獨特的表演形式，揉合東方傳統武術、擊鼓、太極導引、民間技藝、靜坐等元素，以磅礴的鼓聲，帶給民眾聽覺震撼；接著上場，還有竹北高級中學儀隊等表演。

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縣府指出，升旗典禮重頭戲，在海軍陸戰隊退伍協會護旗下，迎國旗進場，並在泰雅之聲領唱國歌聲中，舉行隆重莊嚴的升旗典禮。

社會處表示，縣府還推出元旦升旗紀念包和口罩，結合了國旗、虎年及客家桐花等元素，將在明年元旦當日上午6時30分，於活動會場發放處開始發放，領取順序以現場排隊為主，每人限領1次，數量800份發完為止；請民眾配合防疫規定示，遵守排隊秩序。（編輯：陳仁華）1101230

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