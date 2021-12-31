紓解人潮兼顧漁業發展 鹽埔漁港客貨運專區動土

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

屏東鹽埔漁港客貨運專區31日舉行動土典禮，談到專區從無到有，屏東縣長潘孟安（圖）不禁感嘆「實屬不易」。盼完工後可改善交通並兼顧漁業發展。中央社記者李卉婷攝 110年12月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）因應屏東東港漁業發展需求，也為紓解東琉航線擁擠問題，交通部補助與屏東縣政府自籌，核定3.6億工程款的鹽埔漁港客貨運專區，今天動土，預計明年12月完工。

交通部次長祁文中出席動土典禮致詞指出，共同見證屏東縣非常重要海運基礎建設的里程碑，海運在全國交通建設及經貿發展上扮演非常重要的角色，港口的建設能夠有效帶動城市發展，期待藉由港區核定動工，不僅帶動港區，也帶動土地使用。

屏東縣長潘孟安今天接受媒體聯訪表示，鹽埔漁港兼顧觀光休閒發展的功能，加上小琉球旅遊航線非常夯，雖然是魚類漁港，同時又肩負小琉球民生物資載運，為了紓解東琉線壅塞，將港區原先占有的設施清理，逐步進行土地清查並回歸國有財產署，再藉以撥用，完成鹽埔漁港客貨專區。

談到客貨專區從無到有，潘孟安不禁感嘆「實屬不易」。他說，屏東縣政府動用縣款做港區計畫，再將港區內執行都市計畫，經過農委會、內政部等機關核定後，繁瑣程序歷時6年，規劃成為觀光及漁業發展的願景。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鹽埔漁港客貨專區，位於港區的南側，面積3萬7000多平方公尺， 興建地上3層鋼筋混凝土構造建築物，週邊同時規劃海洋廣場、觀海區，並可以容納大客車8輛、小客車96輛、機車211輛的停車場，提供休憩、運動及舉辦活動的空間，也可成為遊客觀賞海景觀光景點。預計111年12月底完工；漁港北側則是規畫專屬漁業使用，將由農業處海洋漁業發展所進行工程發包。

在地理區位上，鹽埔漁港與東港、大鵬灣休閒特區相鄰，同屬屏東縣區域計畫規劃的海洋產業發展區，將鹽埔漁港重新整理規劃，期待減緩東港交通船擁擠問題，屏東縣政府積極爭取中央補助建構友善的候船及休憩空間，經行政院大力支持，鹽埔漁港客貨專區核定總工程費用為3.6億，中央補助3.1億、縣府自籌5000多萬，今天得以動土開工。（編輯：黃世雅）1101231