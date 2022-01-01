元旦面對新年 新北3副發言人：迎接挑戰準備好了

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新北市政府副發言人蔡畹鎣（左）、呂家愷（右）1日出席元旦升旗典禮，他們在歲末於臉書Facebook粉絲頁都提到「新的一年，我準備好了」，讓外界增添話題與想像空間。中央社記者黃旭昇新北攝 111年1月1日

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市府3名副發言人戴湘儀、蔡畹鎣、呂家愷是否投入市議員選戰受關注，他們今天都表示，面對新年的挑戰都準備好了；戴湘儀並說，有長輩給予鼓勵與建議，需要時間思考決定。

蔡畹鎣在升旗典禮會場告訴中央社記者，新年有更多挑戰在等，不過，目前持續做事情比較重要；呂家愷則說，新年盼新北成為更偉大的城市，他也準備好了，不過，年底選舉還很久，現在做事情更重要。

新北市府今年成立青年局，將於3日掛牌，市長侯友宜任用年輕人任辦公室幕僚與副發言人，政壇認為他有意栽培新秀投入新北市議員選舉。

市府3名副發言人戴湘儀、蔡畹鎣、呂家愷在歲末於臉書Facebook粉絲頁都提到「新的一年，我準備好了」，面對未來的其他可能、新的改變、新的挑戰，「我也會勇敢迎接」，讓外界增添話題與想像空間。

戴湘儀今天並未參加市府元旦升旗，她接受中央記者電訪表示，主要是昨晚與侯友宜參加論壇活動太晚，故未出席升旗，並沒有外傳將辭職參選。

對於是否參選市議員，戴湘儀說，臉書發文是新一年給自己的期許，這段期間不少長輩給予建議與鼓勵，她需要一些時間思考並綜合各方意見才能做出決定。至於為市民服務，已經是現在進行式，她也準備好迎接新年未來其他可能、新改變與挑戰，會勇敢迎接。

蔡畹鎣在升旗典禮會場告訴中央社記者，她自己也是「新的一年，準備好了」，有些夢正準備要開始。被問到是否參選市議員，她說，新年有更多挑戰在等，不過，目前持續做事情比較重要。

手持國旗在一旁參加元旦升旗的呂家愷說，去年謝謝大家一起守住疫情。新年盼新北成為更偉大的城市，他也準備好了，不過，年底選舉還很久，現在做事情更重要。

侯友宜今天參加元旦升旗典禮後接受聯訪，被問到是否曾鼓勵戴湘儀挑戰新莊區市議員選戰，另2名副發言人是否也有意辭職投入市議員選戰。

他說，戴湘儀跟著他2年多全力以赴市政，也嫻熟瞭解公共議題、關心弱勢族群；希望團隊的有為年輕人永保熱情，努力為國家人民做事，期待做出好成績讓城市進步。

侯友宜也被問到，對中國國民黨主席朱立倫新年願望是戰鬥團結，迎接年底九合一選舉的看法；他表示，面對未來不管是哪個族群，唯有互相體諒、包容與尊重，才能共創人民欣欣向榮。

至於2日是否會參加前高雄市長韓國瑜的簽書會，前往致意；侯友宜說，並不知道這件事，謝謝大家關心韓國瑜。（編輯：方沛清）1110101