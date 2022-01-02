台南街頭添新貌 逾12萬株花草讓民眾「走春」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市工務局針對重要道路交通節點布置年節草花及灌木，火車站前圓環已有新栽種的草花亮相。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市政府針對農曆春節假期展開各項迎賓措施，工務局已在各重要路段、圓環等地點種植逾12萬株花草，盼讓返鄉過年民眾、外地造訪的遊客感受到幸福與喜悅的視覺環境。

台南市工務局今天發布新聞稿指出，市長黃偉哲要求各單位準備春節期間各項迎賓措施，街頭景觀是重要門面，工務局已針對重要道路交通節點佈置年節花草及灌木，盼在春節期間提供優美視覺享受，走在街頭就有「走春」的感覺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

工務局長蘇金安表示，在市區的西門圓環、小西門圓環、火車站前圓環、湯德章紀念公園、夏林路、大同路及永華路等處分別種植矮牽牛、鳥尾花、薰衣草、孔雀草、火焰雞冠、四季秋海棠、一串紅，搭配多種灌木，以複層植栽手法提升豐富感。

蘇金安指出，高鐵特定區主要區道則種植鼠尾草、矮牽牛、石竹、孔雀草、一串紅等當季花種共3萬多株，從台86線大潭匝道下接歸仁區中正南路，轉高鐵大道前往高鐵站前廣場，沿途可感受草花色彩變換的驚艷。（編輯：陳仁華）1110102