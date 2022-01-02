新莊議員選戰 戴湘儀傳投入、黃林玲玲讓兒接棒

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新北市長侯友宜（右3）新年拜廟行程2日首先前往新莊，由於副發言人戴湘儀（右）傳將投入新莊區議員選舉，一舉一動受到矚目。中央社記者王鴻國攝 111年1月2日

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（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市府副發言人戴湘儀傳將投入新莊區議員選舉，新北市長侯友宜今天到新莊拜廟受訪時當起隨行戴湘儀的人型背板，但戴湘儀未表態，另市議員黃林玲玲宣布將由兒子接棒參選。

新北市新莊區人口增加快速，中央選舉委員會將原新北市第2選舉區（新莊、泰山、五股、林口）劃分為2個選舉區，新莊單獨劃分為1個選舉區，其餘五股、泰山、林口成為1個選區。

侯友宜新年拜廟行程今天首先前往新莊，在中國國民黨資深市議員黃林玲玲陪同下，分別到慈祐宮、武聖廟及地藏庵參香。

侯友宜接受媒體聯訪時，媒體詢及是否幫戴湘儀到地方起跑。對此，侯友宜表示，3年前參選新北市長時第1站就到小時候保佑他最多的媽祖參香，今天祈求受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響後的虎年，能苦盡甘來。

他指出，戴湘儀要做什麼事，都由她自己做決定，做什麼角色都很好，願意為國家人民做事才是最重要。

媒體追問，對於新北市府3名副發言人都說準備好了而被解讀是侯家軍的看法。侯友宜回答，「我們都是為國家人民努力做事的一個團隊」。

不過，當媒體詢問隨行的戴湘儀是否在新莊選區參選議員時，侯友宜立即與後方的戴湘儀換位置，當起人型背板。他並笑說，還要找一旁的黃林玲玲撐腰，他站在後面就好。

戴湘儀在現場未否認將參選的詢問，她僅表示，現階段仍以市政工作為主，未來的規劃將再擇期對外報告。

黃林玲玲指出，她已做了40年議員及8年新莊市長（新北市改制前），未來將由兒子黃聖超接棒，他很優秀並努力為地方工作。

媒體詢及是否擔心將面對黨內戴湘儀的競爭，黃林玲玲回答，不怕競爭，戴湘儀有理想有抱負，願為地方服務，也是地方福報。

對於是否出席前高雄市長韓國瑜的新書見面會，侯友宜表示，他因另有行程無法出席，但祝福新書大暢銷，他未來也會去買書。

對於退役少將于北辰退出國民黨，侯友宜說，中華民國在台灣這塊土地的人，都要尊重多元的聲音，彼此包容、尊重。

媒體追問，台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒認為政黨沒靈魂就像超商的說法，是否有歧視超商店員。侯友宜回答，「我們只要一心一意為國家做事，才是最重要啦」。（編輯：戴光育）1110102

新北市長侯友宜（左3）新年拜廟行程2日首先前往新莊，由於隨行的市府副發言人戴湘儀（前右2）傳將投入新莊區議員選舉，媒體聯訪時，侯友宜當起戴湘儀的人型背板。中央社記者王鴻國攝 111年1月2日

新北市府副發言人戴湘儀（前左）傳將投入新莊區議員選舉，但2日陪同新北市長侯友宜（後左）到新莊拜廟時未表態，市議員黃林玲玲（前右）則宣布將由兒子黃聖超接棒參選。中央社記者王鴻國攝 111年1月2日