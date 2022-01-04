綠鬣蜥泳渡小琉球嚇壞民眾 學者：生物本能[影]

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屏東小琉球3日有民眾拍下綠鬣蜥在海中游泳畫面並貼上網路，學者表示，綠鬣蜥會透過海洋擴散，游泳是生物本能，無需驚慌。（李大旺提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月4日

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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東小琉球昨天有民眾拍下綠鬣蜥在海中游泳畫面，PO臉書（Facebook）嚇壞當地人，學者表示是生物本能，無須驚慌；屏東縣政府也將派人捕抓。

拍下綠鬣蜥游泳的是小琉球李姓民眾，他接受中央社記者訪問指出，3日下午3時，當時在海邊看海龜，忽然間看到外海處有個不一樣的水花，朝他方向游來，本來以為是海龜，結果是綠鬣蜥，趕緊拿取手機錄影下來，目睹牠隨著浪潮，最後爬上礁岩上岸。

綠鬣蜥「登島」影片嚇壞當地民眾，有人反應「糟糕了，上岸了」、「海陸雙棲厲害了，怕會破壞生態」。

影片經由屏東縣政府農業處長鄭永裕查看後指出，依據游泳方式跟體型大小判斷應該是綠鬣蜥，會請廠商去小琉球搜捕或設陷阱捕抓。

屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳添喜接受中央社記者訪問表示，綠鬣蜥會透過海洋擴散，在加勒比海相隔10多公里的小島都是族群的分布範圍，因此游泳是生物的本能。

「小琉球沒有適合綠鬣蜥生長的環境」。陳添喜指出，小琉球發現綠鬣蜥的蹤跡皆集中在海邊沿岸，牠們喜好在有水跟樹林的生長環境，若是受到驚嚇時會慣性往水裡跳，小琉球當地沒有溪流也沒有湖泊，遇到狀況只能往海跳。

陳添喜說，綠鬣蜥以樹葉為主食，因體內沒有排鹽系統，因此無法到海邊覓食。

綠鬣蜥原產地在中南美洲，外型像小恐龍，吸引許多人想要飼養，因近年來越來越多飼主棄養綠鬣蜥，在沒有天敵且在部分地區氣候環境合適的狀態下，綠鬣蜥在野外快速繁衍，行政院也已將綠鬣蜥納入有害環境外來物種並列入管制。（編輯：黃世雅）1110104