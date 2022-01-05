台東生育補助加碼首胎就能獲3萬 第1個寶寶領到了

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少子化情況嚴重，為鼓勵生育、減輕新生兒家庭經濟負擔，台東縣生育津貼自111年元旦起大幅加碼，第一胎補助從新台幣1萬元調升至3萬元，雙生以上及第2胎（含以後）每胎補助增至3萬6000元。圖為台東縣長饒慶鈴（左）5日親自祝賀首名獲得加碼補助的林爸爸。中央社記者盧太城台東攝 111年1月5日

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）為鼓勵生育，台東縣政府生育補助首胎從1萬元調升到3萬元，為全國補助最多的縣市之一。台東縣長饒慶鈴今天親自發出第1份祝福，希望年輕父母能多多生育。

台東縣政府今天新聞稿表示，少子化情況嚴重，為鼓勵生育、減輕新生兒家庭經濟負擔，台東縣生育津貼從今年1月1日起大幅加碼，第1胎補助由原本新台幣1萬元調升至3萬元，雙生以上及第2胎（含以後）每胎補助增至3萬6000元。

呂姓婦人2日生下女兒，今天下午由先生、也是縣府員工的林姓男子代表前往台東戶政事務所申請首胎補助，成為首名申請加碼補助者。饒慶鈴特別前往戶政事務所發出第1份祝福，致贈林爸爸生育補助3萬元及賀禮。

饒慶鈴接受媒體聯訪表示，台東縣政府不只加碼生育補助，也不斷推出相關政策，包括民國109年「為你坐月子和月子餐」、「保母服務」、「推出準公托系統」和110年「育兒生日禮盒」等生育福利政策，希望鼓勵大家多生寶寶，提升出生率。

饒慶鈴說，台東人口直直落，近10年減少1萬3029人，去年出生數剩1316人。為提升生育率，第1胎從1萬元加碼到3萬元、第2胎1萬5000元提高到3萬6000元，是全國生育補助最多縣市之一。

饒慶鈴說，人口是一切紅利基礎，上任以來積極建置完善生養育規劃，由於縣府近年開源節流有成、財政維持績優，不僅在110年度政府財政考評獲得全國第2、債務管理全國第1，更達到15年來負債最低，因此縣府將開源節流經費挹注更多社會福利、醫療及教育等計畫。

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台東縣政府民政處長鍾青柏表示，生育津貼新制適用今年1月1日以後出生的新生兒，並在台東辦理出生登記或初設戶籍，且父母其中一方須設籍台東滿6個月，家長應從新生兒出生次日起60日內，持身分證和印章，向戶籍地戶政事務所確認並提出申請生育津貼。

為建構安心懷孕、願生能養友善環境，提升台東縣出生人口，縣府也推出經濟弱勢產婦坐月子餐、免費到宅育兒指導，表達重視與關懷產婦媽媽及寶寶心意；另外，也搭配幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、全國首創類公共化政策讓公私托收費一致。（編輯：郭諭儒）1110105