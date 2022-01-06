百年小學變地標 竹市龍山國小群英樓重建啟用

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新竹市龍山國小校舍群英樓經2年半重建6日啟用，新竹市長林智堅（左）表示，群英樓以「風的曲線」設計，創造許多魔幻空間，有屋頂小劇場、空中平台，當他第一次站上去、望出去的景色，令人驚豔。中央社記者魯鋼駿攝 111年1月6日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）新竹市龍山國小校舍群英樓經2年半重建今天啟用，新竹市長林智堅說，校舍以「風的曲線」設計，創造許多魔幻空間，讓這座百年小學成為竹市新地標。

林智堅上午出席龍山國小群英樓啟用典禮時致詞表示，龍山國小創校至今101年，位在東區交通主要樞紐光復路段，一旁就是國道一號新竹交流道，可說是新竹市的門面。

林智堅指出，群英樓以風的曲線設計，創造許多魔幻空間，有屋頂小劇場、空中平台，當他第一次站上去、望出去的景色，令人驚艷。

龍山國小校長陳彩文致詞表示，建築師就像空間魔法師，創造許多有趣空間，更透過群英樓發揮效應，透過開放與社區連結的後門，讓前門交通動線更順暢，還有全新跑道、操場及大門意象，讓整個龍山校園大轉變。

建築師黃聲遠表示，龍山國小校園有很多生態池與大樹，全新群英樓延續原有校舍的黃色，搭上單純的線條，更透過與校園後方的老社區連結，讓學生在校園裡感受到輕輕的微風，更會記得這座百年校園。

專案設計師曹毅豪則說，群英樓保留既有大樹，透過大樹空間去配置新校舍，讓大樹被看到、也長遠陪伴孩子，更透過空間創造風的流動，希望孩子都能像風一樣自由，另新設北側開放性入口，讓孩子體驗社區。

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6年級學生賴世閔接受媒體聯訪時分享，他現在的教室就在群英樓4樓，屋頂有大片斜斜屋頂，可以上去玩，還可看到光復路、高速公路景色，而且新設的入口讓他可穿越學校，經過土地公廟，上學很方便。

新竹市政府教育處提供新聞稿指出，龍山國小群英樓建於民國48年，105年評估因耐震係數過低需重建，緊鄰關埔重劃區，龍山國小班級數、學生人數逐年增加，教室需求增加，市府採原址拆除重建。（編輯：方沛清）1110106