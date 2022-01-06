更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

雙鐵共GO遊苗栗 憑火車票根享鐵道自行車優惠

2022/1/6 18:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣舊山線鐵道自行車營運廠商今天推出為期3個月「雙鐵共GO」行銷活動，1月7日起至4月7日，凡持搭乘台鐵到苗栗縣任一車站票根，可享鐵道自行車票券50元折扣優惠。

財政部主辦第19屆民間參與公共建設金擘獎，「苗栗縣舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運移轉案」一舉囊括4獎項成為最大贏家，包含營運廠商祺峰休閒事業有限公司獲民間團隊獎特優獎及公益獎，主辦機關苗栗縣政府則拿下政府團隊獎優等獎及創新獎。

祺峰公司董事長游志勇今天在年終記者會表示，鐵道自行車利用台鐵閒置的舊山線百年鐵道，結合低碳旅遊運具，提供遊客全新文化體驗並行銷地方特色，為與民眾和台鐵一起分享「金擘獎」殊榮，推出「雙鐵共GO，金擘苗栗行」優惠活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

游志勇指出，自1月7日至4月7日，為期3個月內，凡搭乘台鐵至苗栗縣任一火車站，憑2日內台鐵票根至舊山線鐵道自行車補位成功者，可享有乘車票券新台幣50元折扣優惠，若為網路購票者可於現場搭乘時，憑台鐵票根退費50元，為配合此次「雙鐵」聯合行銷，鐵道自行車也增加現場補位數量，讓更多民眾能重溫鐵道之旅的感動。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表示，舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運移轉案，以OT方式導入民間投資，經由產、官、學界共同努力，成功活化停駛多年的舊山線軌道，也帶動地方觀光產業發展，期盼藉由聯合行銷，吸引更多遊客深入體驗苗栗山林鐵道之美。（編輯：張銘坤）1110106

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族