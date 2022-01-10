氣體廠粉塵外洩污染 竹縣府督導廠商後續賠償

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新竹科學園區一家氣體公司日前廠內空氣冷凝塔中的隔熱材料珍珠岩粉，疑因閥件鬆脫造成大量珍珠岩粉逸散污染寶山；民眾黨立委賴香伶（前左4）等人10日前往新竹縣政府陳情，盼助縣民後續賠償事宜。中央社記者郭宣彣攝 111年1月10日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）新竹科學園區一家氣體公司日前廠內空氣冷凝塔中的隔熱材料珍珠岩粉，疑因閥件鬆脫造成大量珍珠岩粉逸散污染寶山，新竹縣政府今天表示，將督導廠商完成清潔與後續賠償事宜。

民眾黨立委賴香伶和高虹安等人，今天到縣府陳情，賴香伶接受媒體聯訪表示，希望新竹科學園區管理局和新竹縣政府成立單一窗口，受理民眾申訴，協助受害民眾求償。

這家氣體公司向中央社記者表示，珍珠岩粉為天然物質、無毒性，但因粉塵飄至附近社區，造成居民擔憂及困擾，已在第一時間向相關單位，以及向村長、鄰里居民說明，並安排清潔車清掃，會負起相關清理及善後工作。

新竹縣政府提供新聞資料指出，8日接獲民眾陳情，在寶山鄉大崎村一區被大量白色粉塵覆蓋，立即派員到場了解。經追查來源後，發現為新竹市力行五路一家氣體公司珍珠岩粉逸散造成，請科管局了解事故原因，並立即辦理後續清理。

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新竹縣環保局副局長羅仕臣透過新聞資料指出，縣府也每日派員了解清理情況，並持續反映請該公司加強辦理清理區域，也將持續彙整相關資料，提供新竹市環保局辦理後續裁處事宜。

環保局表示，此珍珠岩粉係屬天然礦物，主要成分是二氧化矽，並無毒性，請民眾安心。但仍要避免吸入人體及接觸眼睛，若民眾有受相關影響或相關財損，可反映給竹科管理局或縣府環保局空污科，將助縣民要求該廠商處理。（編輯：李錫璋）1110110