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黃喉貂翻找食物 林管處移除小笠原山垃圾桶

2022/1/10 15:25（1/10 15:51 更新）
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嘉義林區管理處阿里山工作站員工近日拍到3隻黃喉貂翻倒小笠原山垃圾桶找食物，在草地上拉扯塑膠袋。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月10日
嘉義林區管理處阿里山工作站員工近日拍到3隻黃喉貂翻倒小笠原山垃圾桶找食物，在草地上拉扯塑膠袋。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月10日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）阿里山國家森林遊樂區小笠原山垃圾桶近日遭黃喉貂翻倒找尋食物，嘉義林區管處怕影響野生動物覓食本能，或誤食塑膠袋，已移除小笠原山垃圾桶，並將其他區域垃圾桶加蓋。

嘉義林管處副處長李定忠今天接受中央社記者訪問表示，近日阿里山工作站員工拍到3隻黃喉貂，翻倒放在小笠原山的垃圾桶找食物，並在草地上拉扯塑膠袋。

李定忠說，怕影響到野生動物自行覓食的本能，或誤食塑膠袋，林管處已將小笠原山的垃圾桶移除，阿里山遊樂區其他區域的垃圾桶則加上蓋子。

李定忠指出，阿里山國家森林遊樂區小笠原山、祝山、對高岳等區域可見黃喉貂身影，屬台灣特有亞種2級珍貴稀有野生動物、肉食性，會群體圍獵體型比牠們大的山羌，咬死山羌後，從肛門鑽進屍體吃內臟，有「羌仔虎」封號。

李定忠建議遊客，看到黃喉貂不要餵食、不騷擾、不接觸，避免違反野生動物保育法。（編輯：郭諭儒）1110110

阿里山國家森林遊樂區小笠原山垃圾桶近日遭黃喉貂翻倒找尋食物，在草地上拉扯塑膠袋。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月10日
阿里山國家森林遊樂區小笠原山垃圾桶近日遭黃喉貂翻倒找尋食物，在草地上拉扯塑膠袋。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月10日
阿里山國家森林遊樂區小笠原山垃圾桶近日遭黃喉貂翻倒找尋食物，嘉義林區管處怕影響野生動物覓食本能，或誤食塑膠袋，已移除小笠原山垃圾桶。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月10日
阿里山國家森林遊樂區小笠原山垃圾桶近日遭黃喉貂翻倒找尋食物，嘉義林區管處怕影響野生動物覓食本能，或誤食塑膠袋，已移除小笠原山垃圾桶。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月10日
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