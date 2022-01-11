南投無垃圾焚化爐 春節清運高峰做好分類減量

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南投縣無垃圾焚化爐，隨著春節將至，配合民眾年終大掃除，環保局長李易書11日呼籲民眾將垃圾分為一般垃圾、廚餘、資源回收物，才能有效減少南投的垃圾量。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年1月11日

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）南投縣無垃圾焚化爐，面對春節垃圾清運高峰期，縣府環保局今天呼籲民眾，年終大掃除時，要分為一般垃圾、廚餘、資源回收物，才能有效減少南投垃圾量。

南投縣無垃圾焚化爐，需外運焚燒，常需看外縣市政府「臉色」，因此，南投縣政府環境保護局除持續與友善縣市政府協調，同時也向縣民宣導做好垃圾分類，隨著春節將至，配合民眾年終大掃除，環保局請民眾將垃圾分為一般垃圾、廚餘、資源回收物。

環保局今天在縣府中庭舉辦「南投家庭清潔月」宣導記者會，環保局長李易書說明春節垃圾清運原則，他說，各鄉鎮市公所規劃大型家具清運及春節收運垃圾期程，民眾預約後，清潔隊免費到家清運。

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李易書說，春節期間，大部分公所清潔隊初一到初四停收垃圾，草屯鎮則是初一到初五停收，中寮鄉和信義鄉則是初一到初三停收，各鄉鎮市大型垃圾清運時程也都有公告，民眾可先電話預約。

記者會現場邀13鄉鎮市公所代表上台，手持各鄉鎮市大型垃圾登記清運時間及聯絡電話手板，宣導春節期間若有大型垃圾清運需求，可電洽在地清潔隊登記，清潔隊會安排專車依預約時間免費到家清運。（編輯：謝雅竹）1110111