公托員加薪卻少了久任獎金 新北：納薪資更保障

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（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市公托專業人員今年起每月加薪新台幣4000元，但久任獎金卻取消引發質疑。社會局指出，久任獎金並非取消，而是納入每年薪資調整常態化，對托育人員更有保障。

新北市政府去年下半年發給公托、準公托聯盟專業人員久任獎金，依任職滿1年、3年和5年以上，每年發給1萬2000元、2萬1000元、2萬4000元。

市府去年底宣布自今年1月起，公托專業人員每月調薪4000元；準公托聯盟專業人員提高久任獎金，依任職滿1年、3年和5年以上，每年發給1萬8000元、2萬4000、3萬元。但有媒體報導，公托托育人員加薪後卻被告知取消久任獎金，引發一邊調薪、另一邊變相減薪的質疑。

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社會局發布新聞稿，社會局長張錦麗表示，新北市公托人員久任獎金並非取消，而是納入每年薪資調整常態化，同時因納為薪資一部分，拉高勞保投保級距，對托育人員的權益更有保障。

張錦麗說，以大學相關科系畢業生並有托育證照為例，初任公托中心托育人員滿1年後，第2年薪資就能依據久任獎金鼓勵辦法調高，每月至少有500元到2500元間的久任薪資調幅獎勵。（編輯：李錫璋）1110111