送愛到馬祖 企業捐200台助聽器

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民間企業與清華大學EMBA校友會推動天籟列車送愛到馬祖計畫，捐贈連江縣200台助聽器，10日在連江縣立醫院舉行捐贈儀式，縣長劉增應（後中）出席，代表連江縣民表達感謝。（連江縣政府提供）中央社記者邱筠馬祖傳真 111年1月11日

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（中央社記者邱筠連江縣11日電）企業捐贈馬祖200台助聽器，協力提升地區長者生活品質，今天由企業人員及志工進駐連江縣立醫院健檢中心，為居民服務領用公益助聽器。

元健大和直販事業股份有限公司、眾鼎橡膠工業股份有限公司及國立清華大學EMBA校友會推動天籟列車送愛到馬祖計畫，捐贈連江縣200台助聽器，昨天上午在連江縣立醫院舉行捐贈儀式，今天在連江縣立醫院進行聽力健檢。

根據連江縣政府衛生福利局提供統計資料，元健天籟列車捐贈助聽器健診共有117名檢測，從昨天至今天下午5時由聽力師進行助聽器專用聽力檢測，雙耳聽損皆在60至90分貝間者，可立即領用公益助聽器。

連江縣長劉增應昨天致詞表示，連江縣為長壽縣市，致力提升長者生活品質，希望長者耳聰目明，有牙齒及健康的膝蓋，感謝公益企業與團體發揮愛心，捐贈助聽器並舉辦聽力健診，幫助縣民了解自身聽力狀況，並提供縣民每人免費領用助聽器的機會，代表連江縣民表達感謝。

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元健大和董事長吳少暉昨天致詞分享，因家人為聽障人士，所以致力協助聽障人士，現足跡已遍及台灣各縣市，因送愛到金門後，才得知缺漏馬祖這塊離島拼圖，立即推動相關計畫，完成捐贈及健診活動，讓長者可以聽見愛的聲音。

連江縣衛福局長陳美金今天受訪表示，從昨天至今天進行聽力健檢，檢測人數117名，適配人數83名，有部分重度或特殊傷害及程度不及分貝標準個案，將持續追蹤給予適當協助；已配適成功個案，後續使用上有任何問題，也可以詢問連江縣立醫院聽力師，將給予持續協助。（編輯：李錫璋）1110111