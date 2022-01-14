全台第2座 臨海再生水廠日挹注3.3萬噸活水

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）全台第2座臨海再生水廠啟用，每天可挹注3.3萬噸活水，比自來水還乾淨。全台運轉中的2座再生水廠都在高雄，未來會再新增橋頭、楠梓水廠，到位後累計可供水20.5萬噸/日。

高雄第2座臨海再生水廠提前在去年底正式營運，供應再生水給中鋼、中油、李長榮化工、李長榮科技、中石化等5家用水端，為高雄挹注每天3.3萬噸活水。高雄市長陳其邁今天上午偕同內政部長徐國勇、經濟部工業局副局長陳佩利、水利署副署長黃宏莆等人出席「臨海水資源中心」啟用典禮，共同見證高雄水資源開發邁向新的里程碑。

徐國勇致詞表示，高雄第2座臨海再生水廠啟用具歷史意義，設有全國首創污水高級測試中心，可作為產業研發測試平台使用，接下來的橋頭、楠梓再生水廠也要加緊規劃動工，內政部一定全力支持。此案經費新台幣45億8000多萬元，其中92%、40億5000多萬元是由內政部補助，高雄市政府自籌3億5000多萬元，但最重要是廠商也負擔1億1000多萬元，讓這個案子迅速完成。

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陳其邁指出，此案從簽約到啟用出水不到3年就完成，目前全台運轉中的2座再生水廠都在高雄，未來還會再新增橋頭、楠梓再生水廠，讓南北高雄都用水無虞。4座再生水廠都到位後，累計供水可達20.5萬噸/日，若再加入伏流水、鑿井，未來可新增每日40萬噸供水

水利局新聞稿指出，全台第1座鳳山再生水廠每天可產製4.5萬噸活水，第2座臨海再生水廠營運後，未來每天可跟鳳山共產製7.8萬噸活水供應臨海工業區，大幅提升區域水資源調度彈性，未來更可配合周邊產業發展水源需求，擴充產量，最高可供應10.5萬噸/日。（編輯：郭諭儒）1110114