民眾黨苗縣首波提名12人 簽500萬本票保證不賄選

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）台灣民眾黨苗栗縣黨部今天針對2022地方選舉，公布首波提名12人參選，為展現反賄選決心，每人簽下新台幣500萬元本票作為保證金，日後若因賄選遭判刑將以此求償做公益。

民眾黨苗栗縣黨部上午召開記者會，公布2022地方選舉，民眾黨在苗栗縣推出第一波提名人選，縣議員部分包括第一選區楊喬安、第三選區傅郁揚、第四選區謝端容、第五選區林志學，以及古子峯、劉文彬、繆宗翰、李豐達、章潔、謝芷洋、江弘琪、黃畯和等8名鄉鎮市民代表，共12人參選。

民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥表示，民眾黨以清廉、勤政、愛民為從政理念，其中清廉是第一要件，因此，率先全國，要求參選人不只簽反賄選切結書，還要簽500萬元本票，作為不賄選保證金，也就是在選後一年內，只要參選人因賄選遭判刑，就將本票交由律師代為執行求償，藉此宣示青年反賄選決心。

馮啟彥指出，過去每到選舉，各黨派參選人雖都表明不賄選，但是往往流於形式與口號，選到最後關鍵時刻，依然不擇手段；民眾黨苗栗縣黨部希望訂出與其他政黨不同的「罰則」，訴求遏止參選人想買票的風氣和想法，「從苗栗出發，號召全國一起端正選風」；他也說，若將來不幸本票真的用上，這500萬求償金將捐給社會做公益。

馮啟彥表示，縣黨部針對2022地方選舉規劃3波參選提名，除今天公布的12人參選外，預計3月、6月陸續公布。

至於是否針對下屆苗栗縣長推出人選，馮啟彥說，目前黨內首選當然是立委賴香伶，但也還有其他人選考量，基本上會先等其他政黨的人選確定浮上檯面，再做最後定調，在此之前，還是要先穩固地方基層、服務，「一蹴可幾，打高射砲也不見得好」，他強調，民眾黨會審慎評估，積極備戰，絕不怯戰，苗栗鄉親需要的時候，就會推出最適合的人選出來。（編輯：方沛清）1110114

民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥14日表示，針對下屆苗栗縣長是否提名及人選問題，黨內立場是審慎評估，積極備戰，當苗栗鄉親需要的時候，就會推出最適合的人選出來。中央社記者管瑞平攝 111年1月14日